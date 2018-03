Hallenbad: So soll es aussehen

Stadtwerke präsentieren ihr Gestaltungskonzept / Zeitplan soll gehalten werden

von Christian Brameshuber

21. März 2018, 17:46 Uhr

Endlich loslegen. Das ist zurzeit wohl der größte Wunsch bei den Stadtwerken Elmshorn. Doch bisher konnten immer noch keine Unternehmen gefunden werden, die die Abrissarbeiten und den Rohbau im alten Hallenbad für den Preis übernehmen, der den Verantwortlichen vorschwebt. Noch in dieser Woche wird es weitere Gespräche geben. „Natürlich ist das frustrierend“, sagte Stadtwerke-Chef Sören Schuhknecht am Montagabend im Stadtwerkeausschuss.

Neueröffnung im ersten Halbjahr 2019: Diesen Termin will der Stadtwerke-Chef unbedingt halten. Einmal musste er ihn schon verschieben. „Wir befinden uns auf einer langen Zielgeraden“, sagte Schuhknecht.

Wohin die am Ende bei dem 15-Millionen-Euro-Projekt führen soll, präsentierte er der Politik zusammen mit seinem Kollegen Olaf Deich. Keine Frage: Das vorgelegte Gestaltungskonzept kam richtig gut an, auch wenn an vielen Details noch gearbeitet werden muss.

Modern, großzügig, attraktiv und komfortabel will sich das runderneuerte Hallenbad seinen Gästen präsentieren. Familienfreundlichkeit ist ein entscheidendes Stichwort für Elmshorns neues Hallenbad. So wird es im Kinderbereich einen Spielplatz mit zirka zehn Attraktionen geben. „Wir wollen Wasser erlebbar machen, die Jungen und Mädchen an das Element Wasser heranführen“, betonte Deich. Ein Sportpädagoge aus Hamburg hat die Stadtwerke in diesem wichtigen Konzeptteil beraten. 80 000 werden in das „Wasserspielzeug“ investiert. „Das ist eine einzigartige Geschichte, ein deutlicher Mehrwert für das Bad“, lobte CDU-Fraktionschef Immo Neufeldt das Vorhaben.

Eine Hauptattraktion soll die 100 Meter lange Rutsche werden. „Landebereich und Aufgang zum Turm legen wir zusammen“, betonte Deich. Zudem wird es eine Indoor-Rutsche geben. Das Lehrschwimmbecken erhält einen Hubboden und wird durch eine Glaswand vom 25-Meter-Becken getrennt. Letzteres bekommt einen seitlichen Einstieg.

Gesprungen wird künftig aus einem und drei Meter Höhe. Den Fünf-Meter-Turm gibt es in Zukunft nicht mehr. Dafür eine Kletterwand über dem 25-Meter-Becken.

Die Zahl der Umkleidekabinen wurde noch einmal erhöht und der Bereich großzügiger gestaltet, so dass mehr Licht in die Räume fällt. In Zukunft wird es eine zentrale Gastronomie für das Schwimmbad und die Sauna geben. Ob in Eigenregie betrieben oder extern vergeben, steht noch nicht fest. Es wird einen Lounge- und einen Bistrobereich geben.

Der Durchgang zum Freibad ist im Erdgeschoss. Dort werden auch die Kassen und der Shop angesiedelt. Als wiederkehrendes Element sollen großformatige Fotos aus Elmshorn und Umgebung aufgehängt werden.

Das Gestaltungskonzept der Stadtwerke steht. „Jetzt müssen wir endlich anfangen“, sagte Sören Schuhknecht.