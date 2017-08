„Hailight“ des Jahres: Karten erhältlich

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Für das Benefiz-Spiel zwischen der HSG Horst/Kiebitzreihe und den mit zahlreichen Weltmeistern von 2007 und weiteren ehemaligen deutschen Nationalspielern gespickten Handball-Allstars am Sonnabend, 16. September, hat der Kartenvorverkauf begonnen. Tickets für das „Hailight des Jahres“ können im Blumenhaus Hachmann, Horstheider Weg 3 in Horst, sowie im Restaurant Ohrid, Ernst-Barlach-Straße 2, zu einem Preis von 18 Euro (ab 13 Jahre) erworben werden. Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren zahlen zwölf Euro. Besucher unter sechs Jahren erhalten freien Eintritt. Anpfiff der Begegnung ist um 17 Uhr in der Sporthalle der Horster Jacob-Struve-Schule, Heisterender Weg (Einlass ab 15 Uhr). Die Erlöse werden für wohltätige Zwecke verwendet.

von Kornelius Krüger

erstellt am 23.Aug.2017 | 12:36 Uhr