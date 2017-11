Haie mit dem Glück des Tüchtigen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Michael Bunk

erstellt am 12.Nov.2017 | 12:19 Uhr

Die Handball-Begegnung zwischen der HSG Host/Kiebitzreihe und den Gästen des ATSV Stockelsdorf erfüllte die Erwartungen in der Landesliga Süd in vollem Umfang. Knapp, äußerst knapp sogar, gingen die Haie als 25:24 (14:17)-Sieger vom Hallenparkett. „Ein Unentschieden wäre heute wohl gerecht gewesen“, beurteilte HSG-Coach Michael Krieter die Begegnung realistisch.

„Was war das bitte für ein Spiel der HSG mit einem 25:24-Sieg?“ Frank Joens, einer der Zuschauer in der erneut restlos ausverkauften „Hölle Horst“ am Heisterender Weg war nach dem Abpfiff völlig aus dem Häuschen, legte noch einmal nach: „Lange nicht mehr so eine Stimmung in der Horster Halle erlebt.“ Damit drückte Joens aus, was vermutlich alle Zuschauer am vergangenem Freitagabend dachten und empfunden hatten: Ein Spiel zweier Absteiger aus der Schleswig-Holstein-Liga auf hohem Niveau, gepaart mit einer gehörigen Portion Dramatik und dem Happy End auf Seiten der Gastgeber.

Dass Krieter nicht mit allem zufrieden war, lag dabei auf der Hand. Insbesondere im ersten Durchgang spielten die Hausherren nicht gut. „Da hatten wir arge Probleme“, bestätigte der Cheftrainer auch, dass er „mit der offensiven Deckung der Gäste nicht gerechnet“ habe. „Wir hatten hinten keine Bindung und auch Niklas Kaven hatte keinen Zugriff“, so der Trainer.

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit. „Ich habe die Mannschaft in der Pause neu eingestellt“, berichtete Krieter. Die Folge war ein leidenschaftliches Spiel der Haie mit beeindruckender Körpersprache. Selbst in doppelter Unterzahl hielten die Haie nun dagegen. Den Schlusspunkt der Begegnung setzte Mirco Hahn mit dem Siegtreffer nur wenige Sekunden vor der Schlusssirene. „Eine ganz tolle Weiterentwicklung von Mirco“, erhielt Hahn ein Extra-Lob von seinem Coach.