Häuser, die Geschichten erzählen

vergrößern 1 von 4 Foto: Roolfs 1 von 4





von Knuth Penaranda

erstellt am 11.Sep.2017 | 17:27 Uhr

„Die Häuser sind wunderhübsch“, fand Lorita Grube. Aber: „Man kennt so wenig“. Dem half die Elmshornerin am Sonntag ab: Erst ging sie bei einer Führung mit, dann guckte sie sich einen halbstündigen Film an und anschließend studierte sie alle drei Bildbände, die für diesen Tag zusammengestellt waren. Das gemeinsame Thema: Elmshorner Kaufmannsfamilien und ihre Villen an der Kaltenweide.

Gezeigt wurden sie am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals. „Macht und Pracht“ lautet dessen Motto in diesem Jahr. Mit dem Schwerpunkt auf der Kaltenweide hatten die Veranstalter offenbar einen Nerv getroffen: Hunderte Besucher kamen, guckten, fragten und viele von ihnen erzählten dann noch eigene Geschichten.

Treffpunkt war die Villa der Elmshorner IHK-Zweigstelle. Dort startete Führerin Annkatrin Holbach zu zwei Touren, bei denen sie insgesamt 150 Besucher mitnahm. Sie besichtigten Villen und Grundstücke und erfuhren viel aus den Familiengeschichten der Knechts (Lederfabrikanten) oder der Carstens (Keramikmanufaktur, „Pott-Carstens“).

„Historiker sagen: ‚Die hatten einen aufwändigen Lebensstil‘“, erzählte Holbach unterwegs über die Knechts. Gleich mehrere riesige Grundstücke und Güter gehörten den Elmshorner Industriellen, die zeitweise zu den fünf reichsten Familien Schleswig-Holsteins gezählt wurden. Einige ihrer Villen und Grundstücke samt Badeteichen und Tennisplätzen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Engländern beschlagnahmt; man wich dann halt auf das familieneigene Gut Warringholz bei Itzehoe aus. Dass diese Lebensart zum Niedergang der Firma und ihrem Ende in den 1950-er Jahren beitrug, sagte Holbach nicht direkt.

„Wir wohnen auf Kaltenweide auf dem Grundstück einer Kaufmannsvilla“, berichtete Helga Inselmann. Die Geschichte ihrer Straße interessierte sie und ihren Lebensgefährten Wolfgang Weller, aber wohnen würden sie in einer solchen Villa nicht wollen: „Weil wir uns keine Haushälterin und keinen Gärtner leisten können“, stellte Weller fest. „Viel zu groß“ sind die Häuser für Helga Inselmann: „Das ist unsozial, so ein Riesengrundstück und -haus für nur eine Familie“.

Rein in die Villen durften die Besucher nicht, immerhin kamen sie auf einige Grundstücke. Aber in der IHK-Villa ließ sich ein wenig von der Pracht erahnen: Dort stand das Helgoland-Zimmer offen. Bei der Renovierung des Hauses von 1890 hatte die IHK den Raum im Stil einer Kaufmannsvilla in den 1930-ern eingerichtet. Ledersessel, Teppich und Kassettendecke luden zum gediegenen Plausch ein.

Die Gelegenheit nutzten auch diverse Nachfahren der Unternehmerfamilien: Vier Reumanns aus der Familie Rostock (Margarine und Fleisch), Knecht-Nachfahrin Gesa von Grumbkow und Matthias Carstens waren angereist. Und sie machten das Gleiche wie die meisten anderen Besucher: Erinnerungen austauschen und sich freuen, wenn gemeinsame Stationen oder Verwandte gefunden werden.„Es ist toll, wie man die Zusammenhänge versteht“, freute sich Birgit Flick. Sie ist nicht nur Elmshornerin und Geschichtslehrerin, sie hat auch bei Reumanns als Kindermädchen gearbeitet.

Und wem alle diese Geschichten zu alt sind: Sie gehen weiter. Von der Straße kaum zu sehen, am Ende eines Kiesweges durch einen Park liegen zwei Reetdachvillen; gebaut wurden sie von Knechts, bewohnt werden sie heute von Ramelows.