Wasserwerk in Horst : Hackerangriff: Warum der Wasserverband Krempermarsch davor sicher ist

In den USA haben Unbekannte Chemikalien in das Trinkwasser eines Wasserversorgers leiten lassen. Kann das auch in der Region Elmshorn passieren? Nein, sagt der Versorger.

Horst/Elmshorn/Barmstedt | Hacker, die es auf die öffentliche Infrastruktur abgesehen haben: In Oldsmar, einer Stadt im US-Bundesstaat Florida, gibt es dazu einen neuen Fall. Das meldete die Deutsche Presseagentur Dienstagfrüh (9. Februar). Unbekannte hatten sich in das Computersy...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.