Hochleistungssportler sind oft während eines Wettkampfes in einem sogenannten Tunnel. Sie konzentrieren sich auf den Sieg, die Abläufe sind dann automatisiert und laufen ab, ohne dass die Aktiven sie in diesem Moment hinterfragen.

So war es auch bei dem Borstel-Hohenradener Brian Schnoor, der im Final Four 2015 um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Golf als letzter Spieler auf der Runde das Match im Stechen verlor. Der Titel ging damals an den GC Hubbelrath. „Ich habe eigentlich gut gespielt und gar nicht gemerkt, wie eng dass alles war. Der entscheidende Putt hat mir erst hinterher schlaflose Nächte bereitet“, so der Spieler des Hamburger Golfclubs, der auch in diesem Jahr mit seiner Mannschaft wieder für das Endturnier am heutigen Sonnabend und morgigen Sonntag im Kölner Golfclub qualifiziert ist. Sein Teamgefährte Philipp Westermann ist guter Dinge, dass diesmal der Titel drin ist. „Wir haben den Anspruch Erster zu werden. Unser Team ist gut aufgestellt.“

In der aktuellen Saison der 1. Bundesliga Nord haben die beiden Spitzengolfer mit dem HGC den zweiten Platz hinter ihrem schärfsten Konkurrenten, dem GC Hubbelrath belegt. Aus der Südstaffel werden zum Finale noch der GC Mannheim-Viernheim und der Stuttgarter GC dazustoßen. „Vor allem die Stuttgarter sind unheimlich stark“, sagt Schnoor.

Weil im Amateurbereich nur ein Golfprofi pro Spiel eingesetzt werden darf, fehlte den Hamburgern in dieser Saison jeweils ein sehr guter Spieler. Gleich zwei Teammitglieder hatten sich im vergangenen Jahr entschlossen, Profi zu werden. „Es kann daher leider immer nur einer der beiden spielen“, so Westermann, über Christopher Carstensen und Niklas Adank. Sowohl der 28-jährige Westermann, als auch der 22-jährige Schnoor haben das Golfspielen als Jugendliche im GC an der Pinnau erlernt. Zu ihren wichtigsten Erfolgen zählen beide die Deutsche Vize-Mannschaftsmeisterschaft 2015.

Westermann war zwar 2010 schon einmal internationaler Deutscher Meister im Einzel, aber der Titel mit dem Team fehlt ihm noch. „Das möchte ich noch schaffen. Am besten jetzt, denn nach meinem Studium werde ich erstmal nicht mehr so viel Zeit zum trainieren haben, wie jetzt. Dann steht der Job im Vordergrund“, sagt der Rechtshänder, der in Lüneburg Management und Business Development studiert. Beide investieren aktuell zwischen 25 und 50 Stunden in der Woche an Trainings- und Turnierzeit, die sie auf verschiedenen Golfanlagen verbringen. Um in der Bundesliga spielen zu können, braucht man aktuell ein positives Handicap. Westermann wird mit +0,2 und Schnoor mit +1,4 geführt.

Ab heute ist es also so weit, dann werden die beiden mit dem Hamburger Golfclub versuchen, nach der Vizemeisterschaft 2015 und dem dritten Platz im vergangenen Jahr, den Titel in den Norden zu holen. Gespielt wird jeweils im Einzel und im Vierer, bei dem immer zwei Spieler zusammen gegen zwei Gegner antreten. „Im Finale ist alles möglich“, sagt Schnoor, der hofft, dass er auch in diesem Jahr ähnlich fokussiert spielen wird, wie 2015. Nur, dass am Ende des Tunnels diesmal der Sieg und der Titel auf ihn wartet.

