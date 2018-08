H. O. A. 2019: Schon sechs Bands am Start

von Ulf Marek

06. August 2018, 15:23 Uhr

Nach dem Festival, ist vor dem Festival: Nur knapp zehn Tage nach dem diesjährigen Headbangers Open Air (H. O. A.) in Brande-Hörnerkirchen wird bereits an der nächsten Ausgabe des weit über die Region hinaus beliebten Festivals für Hardrock- und Heavy-Metal, das vom 25. bis zum 27.Juli 2019 an der Schierenhöh 13 wieder über die dortige Bühne fegen wird, gearbeitet. „Für unser Line-up im kommenden Jahr stehen bereits die ersten Bands fest“, erklärt Organisator Thomas Tegelhütter. Im Detail: Attika, Crystal, Deliverance, Heir Apparent, The Wizards und Espionage. Der Kartenvorverkauf ist angelaufen. Das Drei-Tage-Ticket (inklusive Camping) kostet 54 Euro und kann über die H.O.A.-Homepage im Internet bestellt werden. Weitere Auskünfte können unter der Rufnummer (0 41 27) 92 99 81 erfragt werden.