Gute Ergebnisse und ein Debakel

12.Dez.2017

Es war ein abwechslungsreicher, teilweise turbulenter Parteitag des Pinneberger CDU-Kreisverbands. Es gab zwei gute Reden, mehrere gute Wahlergebnisse und ein Wahldebakel – für die Pinnebergerin Natalina di Racca-Boenigk.

Problemlos verlief die Wahl von Christian von Boetticher. 89,9 Prozent der 107 beim Parteitag in Haseldorf anwesenden CDU-Mitglieder wollten ihn weiter zwei Jahre als Kreisvorsitzenden haben. Ebenso friedlich schien die Wahl der vier Stellvertreter des alten und neuen Kreisparteichefs über die Bühne zu gehen: Für vier Posten gab es vier Bewerber: Michael von Abercron, Nicolas Sölter und di Racca-Boenigk, die bisher schon stellvertretende Kreisvorsitzende waren sowie Barbara Ostmeier. Dagmar Steiner, die bisher ebenfalls stellvertretende Vorsitzende war, hatte wegen der Kandidatur von Ostmeier zurückgezogen:

Ostmeier (89,6 Prozent), Abercron (87,7) und Sölter (77,4) wurden auch locker gewählt. Nicht aber di Racca-Boenigk: Nur 51 von 107 Christdemokraten stimmten für die Pinnebergerin, die beim Parteitag aus privaten Gründen nicht anwesend war – Ein Wahldebakel. Erst im zweiten Wahlgang wurde sie mit 69,8 Prozent wieder Parteivize.

Zuvor hatte von Boetticher den Koalitionsvertrag der Landesregierung gelobt. „Alle Verkehrsinfrastrukturprojekte sollen umgesetzt werden. Als ich das gelesen habe, hatte ich Tränen in den Augen. Ich hätte nie gedacht, dass die Grünen das unterschreiben.“ Nach der Regierungsübernahme habe sich allerdings herausgestellt, dass Rot-Grün ein Planungschaos hinterlassen habe und es deshalb sehr schwer werde, in den kommenden fünf Jahren die Projekte auch umzusetzen. Möglicherweise, so mutmaßte er, habe das die Grünen zum Unterzeichnen des Koalitionsvertrag motiviert.

Deutlich kritisierte Boetticher dagegen die Sondierungsgespräche für eine Jamaika–Koalition auf Bundesebene, vor allem die ständigen Verlautbarungen aus den Gesprächen: „Es wurde zeitweise geredet und geplappert wie in einem Riesenhühnerstall.“ Der CDU und ihrer Bundesvorsitzenden Angela Merkel, die sich als einzige an die Verschwiegenheitsvereinbarung gehalten hätten, sei dann vorgeworfen worden, sie hätten nichts zu sagen gehabt. Dennoch hatte Boetticher nicht mit dem Scheitern der Gespräche gerechnet.

Dass den Bürgern nicht einmal die Entlastung beim Solidaritätsbeitrag habe gewährt werden sollen, stößt auf völliges Unverständnis des CDU-Politikers. 2005 habe der Bund 452 Milliarden Euro eingenommen, 2016 bereits 706 und 2021 würden es voraussichtlich 852 Milliarden Euro sein. Es sei folglich genug Geld vorhanden. Deshalb betrachtet von Boetticher die anstehenden Verhandlungen mit der SPD, der immer nur die Forderung nach höheren Steuern einfalle, sehr skeptisch.

Ole Schröder, langjähriger Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär im Bundesinnenministerium, warnte davor, der SPD zu sehr entgegenzukommen: „Ein Rückwärts darf es mit uns nicht geben. Wir dürfen mit der SPD nicht zu rücksichtsvoll umgehen.“ Schröder sehe die Schuld am Scheitern der Berliner Sondierungsgespräche auch bei Grünen und CDU. „Sie hatten bestimmte Vorstellungen bei der Steuerpolitik. Wir hätten ihnen auch mal entgegenkommen müssen.“

Boetticher kündigte an, dass der CDU-Kreisverband wieder häufiger intern und öffentlich diskutieren wird. Das ist seiner Ansicht nach wegen der Wahlen in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen. „Welche Leitbilder haben wir, wofür stehen wir? In einer lebendigen Partei muss diskutiert werden, auch kontrovers, das gehört dazu. Es muss auch Unbequemes angesprochen werden.“

Wichtigster Aufgabe der Kreis-CDU ist im kommenden Jahr die Kommunalwahl. Ein 30-seitiges Programm wie früher, wird es diesmal nicht geben, kündigte Boetticher an. „Das Programm muss für die Bürger einfach zu lesen, übersichtlich und verständlich sein“, sagte er. Er zeigte sich überzeugt, „dass wir eine schlagkräftige Truppe haben und extrem gut aufgestellt sein werden“.

Diese Ansicht vertrat auch Schröder. Er warnte aber eindringlich vor „dem perfiden Spiel“ der Wählergemeinschaften im Kreis Pinneberg. „Die machen auf bürgernah, betreiben aber gleichzeitig eine knallharte ideologische Politik.“ Als Beispiel nannte er die Wählergemeinschaften in Haseldorf und Moorrege. Das seien Grüne und Sozialdemokraten, die sich nicht trauten, dazu zu stehen. „Sozialdemokraten im Wählergemeinschaftsgewand, das müssen wir benennen“, forderte er.

Weitere Wahlen gab es beim Parteitag auch: Schatzmeister Andreas Berneike und Mitgliederbeauftragter Julian Fresch wurden ebenso wie zehn Beisitzer des Vorstands mit großer Mehrheit gewählt.