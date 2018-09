Gut besuchte Dankes-Feiern

In Kölln-Reisiek und Bokel wurden am Wochenende Erntedankfeiern ausgerichtet / In Bokel fand der Gottesdienst in einer Scheune statt

von Cornelia Sprenger

24. September 2018, 15:05 Uhr

Essen, Gottesdienst feiern und Danke sagen – mit Kölln-Reisiek und Bokel fanden gleich zwei Erntedankfeste am Wochenende in Elmshorner Umlandgemeinden statt. Rund um den Kölln-Reisieker Zukunftskindergarten hatte die Vorsitzende des Kulturausschusses, Elke Kruse, gemeinsam mit ihrem Team Einiges auf die Beine gestellt. Das reichte von der herbstlichen Dekoration über Kunsthandwerk bis hin zu zahlreichen Ständen mit Essen, Trinken, frischem Gemüse und im Holzofen gebackenen Brot und Kuchen.

Ein kulinarischer Anziehungspunkt für die Besucher war der Stand der Mittelstufe der Systemgastronomen der Beruflichen Schulen Elmshorn. Hier wurden frisch zubereitete Burger mit Namen wie „Ernti“, „Smoker“ oder „Vegano“ serviert. „Die angehenden Systemgastronomen haben das gesamte Projekt selber organisiert. Von der Auswahl der Produkte über Kalkulation und Einkauf bis hin zur Fertigstellung“, berichtet Lehrerin Claudia Letzner. Auch die Jugendfeuerwehr traf den Geschmack der Besucher mit frischen Waffeln und Kartoffelpuffer.

Doch nicht nur die Stände mit einem Angebot an Essen und Trinken begeisterten die Besucher, sondern auch der Stand des Kaninchenzüchtervereins Barmstedt und Umgebung. Hier durften die großen und kleinen Kaninchen gestreichelt werden, die Züchter Günther Iburg und Jens Lochmon informierten über die Rassen, Haltung und vieles mehr.

Abgerundet wurde die Veranstaltung vom Open-Air- Gottesdienst mit Pastor Axel Scholz, dem Gospelchor „open up wide“ sowie dem lettischen Pastor Ivars Ciss aus der Partnergemeinde Ergli.

„Nur wer Gerechtigkeit sät, wird Liebe ernten“, unter dieses Motto stellte Kölln-Reisieks Pastor seine Predigt zum Erntedankfest. Die Themen Gerechtigkeit und Vertrauen beleuchtete er ausgesprochen kritisch und merkte an, dass Gerechtigkeitsdenken bei Politikern scheinbar nur bis zum Ende der Legislaturperiode reiche, dass es Bildung nur für die gibt, die es sich leisten können. In diesem Zusammenhang fragte Scholz, wo Vertrauen denn herkommen solle, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt.

Ob Klimawandel oder Dürreschäden hier handele es sich um Ereignisse, die nicht an einer Staatsgrenze halt machten – und die Zeche zahlten meistens die folgenden Generationen. „Wir erleben, dass auf die Saat nicht unbedingt eine Ernte folgt“, so Scholz.

Die Christus-Kirchengemeinde im Amtsbezirk Hörnerkirchen lädt alle zwei Jahre zu einem Erntedankfest unter dem Motto: „Raus aus der Kirche und rein in die Scheune“ ein. Dieses Mal wurde bei Heike und Hauke Ahsbahs in Bokel gefeiert. Am Gottesdienst in der großen Halle mit Pastor Ulrich Palmer nahmen rund 400 Besucher teil. Natürlich wurde der Anlass auch genutzt, um mit der Erntekrone für den nun ausklingenden Sommer zu danken. An der Gestaltung des Gottesdienstes wirkten die verschiedenen Gruppen der Kirchengemeinde mit. Die beeindruckende Ausschmückung des Erntefestes übernahm der Landfrauenverein aus Hörnerkirchen.

Nach dem Gottesdienst ging das Miteinander auf dem weitläufigen Ahsbahs-Areal weiter. Während sich die Erwachsenen am Kuchenbüfett der Landfrauen stärkten, erklomm der Nachwuchs Sand- und Schredder-Haufen oder zeigte beim Go-Cart-Rennen sein Können.

Den alten Trecker, der Hingucker des Gottesdienstes war, steuerten die Westerhorner Treckerfreunde bei. Für ein „buntes“ Rahmenprogramm sorgten Hökis Spielmannszug mit einem kleinen Konzert, ein kleiner Streichelzoo und die historischen Traktoren, die auf der Weide gleich nebenan zu bewundern waren. Um das leibliche Wohl kümmerten sich unter anderem Landjugend und Jäger. An den diversen Ständen präsentierten sich so unterschiedliche Gruppen wie Hobby-Imker, DRK und der Bauernverband. Insgesamt konnten die Gastgeber 800 Besucher während des Erntedankfestes begrüßen.