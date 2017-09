Günther verlangt mehr Geld für Schulen und Straßen

von Bernd Amsberg

erstellt am 10.Sep.2017 | 17:10 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fordert von der künftigen Bundesregierung mehr Geld für die Schulen und Straßen im Land. „Ich setze darauf, dass der Bund bei der Bildungsfinanzierung stärker in die Verantwortung geht“, sagt Günther gegenüber unserer Zeitung. Dazu sei nach der Bundestagswahl am 24. September eine Aufhebung des sogenannten Kooperationsverbots nötig, das dem Bund bisher untersagt, in der Schulpolitik mit den Ländern zusammenzuarbeiten. Zudem erwartet Günther beim Ausbau der Verkehrswege ein starkes Engagement des Bundes: „Natürlich zählt Schleswig-Holstein auf kräftige Unterstützung bei den für unser Bundesland wichtigen Infrastrukturvorhaben.“

Auch Günthers Koalitionspartner Wolfgang Kubicki von der FDP hält eine Aufstockung der Bundesgelder für die Straßen aus schleswig-holsteinischer Sicht für die dringlichste Maßnahme einer neuen Regierung. „Es kann nicht sein, dass wir bei der Verteilung der Mittel für Verkehrsinfrastruktur regelmäßig gegenüber anderen Ländern das Nachsehen haben“, kritisiert der Fraktionschef und Spitzenkandidat der Nord-Liberalen. Er werde bei einem Einzug in den Bundestag dafür sorgen, dass sich das ändere.

Für Günthers grünen Stellvertreter und Umweltminister Robert Habeck sind dagegen die Fortführung der Energiewende und die Einleitung einer klimafreundlichen Verkehrswende wichtiger. „Der Deckel für die erneuerbaren Energien muss angehoben werden“, verlangt er. Zugleich müsse der Bund dafür sorgen, dass Ökostrom stärker für den Verkehr und das Erzeugen von Wärme oder Wasserstoff genutzt werden könne – und weniger „weggeworfen“ werden müsse.

Die Opposition im Kieler Landtag ist sich wiederum größtenteils mit Regierungschef Daniel Günther und seinen Forderungen einig. „Die dringlichste Entscheidung einer neuen Bundesregierung auch für Schleswig-Holstein ist, in Bildung und die Entlastung von Familien zu investieren – statt 30 Milliarden Euro für Aufrüstung auszugeben“, sagt SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. Zudem sei „eine moderne Infrastruktur“ wichtig.

