Mit Video : Großfeuer in Jacobs-Kaffeefabrik in Elmshorn - der Brand ist gelöscht

Elmshorn | Großeinsatz der Feuerwehren am Montag in Elmshorn. Das Jacobs-Kaffee-Fabrikgebäude im Lönsweg stand lichterloh in Flammen. Nach ersten Informationen sind Teile der Kühlanlage auf dem Fabrikdach in Brand geraten, auch die Filter der Kaffeerösterei standen in Flammen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Gebäude umgehend verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Laut der Feuerwehr sind zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Außer der Feuerwehr aus Elmshorn waren auch die Wehren aus Horst, Uetersen und Klein-Nordende im Einsatz gewesen. Auch der ABC-Dienst/LZG-Löschzug und die Berufsfeuerwehr aus Hamburg sind nach Elmshorn ausgerückt. Über der gesamten Stadt breitete sich innerhalb kürzester Zeit eine dunkle, schwarze Rauchwolke aus, die kilometerweit sichtbar war.

Der Alarm war gegen 12:30 Uhr ausgelöst worden. In der Fabrik werden normalerweise Kaffeepads des Herstellers Jacobs Douwe Egberts hergestellt.

Das Feuer brach in großer Höhe aus. Deshalb war auch der 42 Meter hohe Teleskop-Mast der Feuerwehr aus Rendsburg sowie der 53 Meter hohe Mast der Werksfeuerwehr des Flugzeugherstellers Airbus angefordert worden. Auch die Feuerwehr aus Pinneberg war zur Unterstützung mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Mehr als 240 Feuerwehrkräfte waren zeitweise im Einsatz.

„Wir haben in Zusammenarbeit mit der Firma das Mögliche erreicht und das Gebäude gehalten. Das ist auch wichtig für den Standort Elmshorn“, zeigte sich Elmshorns Wehrführer Stefan Mohr zufrieden. Mohr hatte den Einsatz geleitet.

von Soenke Schierer, Christian Brameshuber, Marianne Meißner

erstellt am 26.Jun.2017 | 12:58 Uhr