Großer Ärger über gestohlene Sonnenblumen

Die Pflanzen sollen Blickfang in Hohenfelde sein – Autofahrer nehmen sie einfach mit

Avatar_shz von Knuth Penaranda

04. August 2020, 14:55 Uhr

Hohenfelde | Familie Röpcke aus dem Hohenfelder Ortsteil Dauenhof ist ziemlich verärgert. Seit einigen Tagen beobachten die Röpckes, dass auf der Landstraße 112 fahrende Autos anhalten und die Insassen sich an den Sonnenblumen auf dem Blühstreifen ihrer Maisfelder bedienen. „Das ist so eigentlich nicht gedacht, wir gehen ja auch nicht in fremde Vorgärten und pflücken uns die dort wachsenden Blumen“, sagt Frauke Steffen-Röpcke.

Ihr Mann Karsten und Sohn Mats haben auf rund 1400 Quadratmetern Fläche längs der Maisfelder extra einen Blühstreifen mit einer speziellen Pflanzenmischung für Insekten und Vögel angelegt. Dass hier jetzt viele Sonnenblumen widerrechtlich abgeschnitten werden, ärgert sie schon sehr.

„Es gibt Bekannte aus dem Dorf, die fragen, ob sie sich ein paar Blumen haben können. Da sagen wir natürlich nicht nein. Aber einfach so im Vorbeifahren die Sonnenblumen mitzunehmen, ist nicht in Ordnung“, betont Karsten Röpcke. Und bei den Sonnenblumen bleibt es oft auch nicht. „Auch beim Mais wird des Öfteren ordentlich zugelangt“, sagt er.

„Mit der Bepflanzung der Blühstreifen wollten wir etwas fürs Auge und für die Natur tun. Jeder der hier vorbeifährt, soll sich an dem schönen Bild erfreuen, und die Insekten und Vögel sollen Nahrung finden", betont Röpcke. Er hofft, dass der Diebstahl der Sonnenblumen und des Mais' aufhört. Trotz der schlechten Erfahrung in den vergangenen Tagen wollen die Röpckes auch 2021 wieder Blühstreifen

säen.