Großer Aderlass bei Aufsteiger VfR Horst II

von Kornelius Krüger

01. August 2018, 13:06 Uhr

Für Michael Blume gibt es diese Saison nur ein Ziel und das lautet Klassenerhalt. „Wir werden es als Aufsteiger schwer haben “, sagt der Fußball-Trainer des VfR Horst II. Nicht nur die höhere Spielklasse, sondern auch die personellen Veränderungen lassen Blume mit einigen Sorgenfalten in die Spielzeit der Kreisliga West starten. Nach der Meisterschaft in der Kreisklasse A haben laut dem Coach einige Leistungsträger überraschend das Team verlassen. „Wir gehen deshalb mit einem relativ kleinen Kader in die Saison“, so Blume. Die Mission Klassenerhalt startet am morgigen Sonnabend mit dem Heimspiel gegen SSV Lunden.