Beratung : Große Hilfe im lila Flyer

Elmshorn | Du bist nichts wert. Du machst nichts richtig. Oder sogar: Du bist zu dick. „Leider bekommen viele Frauen solche Beschimpfungen zu hören“, sagt Nicola Repnow vom Frauentreff Elmshorn. Die Beratungsstelle in der Kirchenstraße kümmert sich um Frauen in Not- und Konfliktsituationen. Seelische Gewalt wie Demütigungen durch den Partner sind leider häufige Probleme hier. Aber auch Streit um das Umgangsrecht oder Konflikte in der Schwangerschaft werden hier besprochen.

Neben Einzelberatungen bietet der Frauentreff aber auch Gruppentreffen und Einzelveranstaltungen an. Das neue Herbstprogramm ist nun komplett und liegt in unterschiedlichen Institutionen im gesamten Kreis Pinneberg und in Teilen des Kreises Steinburg aus. „Vielen tut es gut sich mit anderen Frauen auszutauschen, die das gleiche durchgemacht haben“, erklärt Karina Sahling den Vorteil von Gruppensitzungen. Eine Gruppe für Frauen, die ihr Essverhalten problematisch finden (ab 29. September, 16 Uhr), steht in diesem Herbst ebenso auf dem Programm wie ein Entspannungskurs zur progressiven Relaxation (ab 2. Oktober, 19.30 Uhr). Neu ist eine Veranstaltung, bei der es um Märchen als Meditationsquelle geht. Am Mittwoch, 20. September, beginnt der Abend um 18 Uhr. „Wir haben einige Workshops dazu, wie Frauen sich stärken können“, erklärt Sahling. So gibt es zwei Veranstaltungen dazu, wie Mütter ihre Intuition stärken können. „Müttern wird regelrecht Panik gemacht. Sie glauben, sie seien Schuld. Auch wenn etwas passiert, wofür sie nichts können“, erzählt Repnow.

„Frauen werden immer noch dazu erzogen, sich um andere zu kümmern. Deshalb versuchen wir ihnen zu vermitteln, dass sie sich nicht hinten anstellen und sich auch um sich selbst sorgen“, sagt Sahling. Das gesamte Programm gibt es per Broschüre oder in Netz.

Frauentreff Elmshorn

von Daniela Lottmann

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:00 Uhr