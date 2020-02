Größeres Hafenbecken sorgt für noch mehr Schlick

Experten empfehlen, auf die geplante Erweiterung zu verzichten / Auswirkungen auf Gestaltung des Hafens

07. Februar 2020, 15:14 Uhr

Elmshorn | Bei Ebbe sind sie nicht zu übersehen, die großen Wattflächen im Elmshorner Hafen. Dort, wo die Klostersande am Nordufer liegt. An der Wedenkampbrücke und an der Klappbrücke. An manchen Tagen wirkt die Krückau im Hafen nur noch wie ein kleines, schmales Rinnsal. Die Rinne ist um 20 Prozent kleiner als noch vor zehn Jahren. Das haben Langzeituntersuchungen ergeben.

Keine Frage, die Verschlickung ist ein Problem. Doch jetzt liegt ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch – und der hat Auswirkungen auf die geplante Erweiterung des Hafenbeckens im Zuge des Stadtumbaus. Denn die Experten Thomas Beiersdorf von der Elmshorner Stadtentwässerung und Edgar Nehlsen von der Technischen Universität Hamburg haben die Folgen der geplanten Hafenerweiterung im Stadtumbauausschuss klar aufgezeigt. „Eine Aufweitung des Querschnitts führt zu einer signifikanten Verstärkung der Verlandungstendenz“, betonte Nehlsen. Im Gegenzug würde eine deutliche Verkleinerung des Hafenbeckens zu einer „deutlichen Verringerung“ der Verlandungstendenz führen.

Der Rat der Experten ist glasklar. Der Hafen soll schrumpfen, nicht wachsen. Am Süd- und am Nordufer könnte die Spundwand jeweils um einen Meter nach vorn versetzt, zudem das Südufer begradigt werden. Die Rinne würde so dicht ans Südufer rücken , die laut Beiersdorf dann an 30 von 52 Wochen nutzbar sein könnte. Seine Maxime: „Wir wollen mit dem Fluss arbeiten, nicht gegen ihn“, betonte Beiersdorf. Ein weiterer Vorschlag der Experten gegen die Verlandung im Hafenbecken ist ein sogenannter Spülstoß über die Pieningsche Mühle. Dabei werden zirka 100 000 Kubikmeter Wasser aufgestaut und dann bei Ebbe über einen Zeitraum von sechs Stunden abgelassen – und zwar einmal pro Woche. So könnte ein künstliches Hochwasser erzeugt werden. Der Elmshorner Hafen: Für den Stadtumbau spielt er eine wichtige Rolle. Er soll zum Anziehungspunkt werden, eine hohe Aufenthaltsqualität bieten, mit dem geplanten Hafentower, der Gastronomie, den großen Treppen, die zur Krückau führen und dem Holzdeck direkt am Wasser. Die Erweiterung des Hafenbeckens ist Bestandteil der Planungen des Berliner Büros Planorama. Doch genau die steht jetzt zur Disposition. „Wenn wir auf die Erweiterung verzichten, sind Kreativität und Gestaltungswille gefragt“, sagt Renate Hegemann vom Amt für Stadtentwicklung. Beispielsweise sei das Anlegen einer künstlichen Wasserfläche denkbar. Der geplante Hafentower könne realisiert werden.

Die Alternative zur Verkleinerung des Hafens wäre das Ausbaggern. Das war zuletzt 1998 passiert. „Doch genau das wollen wir nicht“, sagt Beiersdorf. Denn die Entsorgung des Schlicks sei inzwischen sehr teuer und nach dem Ausbaggern würden sich wieder verstärkt Sedimente im Hafenbereich ablagern.