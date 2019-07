Jetzt Tickets sichern : Green-Screen-Naturfilmfestival kommt nach Elmshorn

Plätze für die Green-Screen-Vorstellung am Freitag, 30. August, ab 18 Uhr in der Erich Kästner Gemeinschaftsschule, Hainholzer Damm 15, in Elmshorn können in unseren Geschäftsstellen reserviert werden: Damm 9-19 in Pinneberg, Schulstraße 62-66 in Elmshorn, Bahnhofstraße 65 in Wedel, Reichenstraße 7 in Barmstedt, Dorotheenstraße 2 in Quickborn und Großer Sand 1-3 in Uetersen. Ferner ist eine telefonische Reservierung unter (04101) 535 6230 möglich.