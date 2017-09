Restaurierung : Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof werden wieder hergerichtet

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniela Lottmann 1 von 1

Elmshorn | „Sehen Sie da hinten in der Ecke? Da hat vor langer Zeit ein Elmshorner Bürger die umgefallenen Grabsteine wieder aufgerichten lassen. Das war gut gemeint, aber seine Leute haben viel kaputt gemacht“, erzählt Alisa Fuhlbrügge. Auch wenn man ziemlich weit von den betreffenden Steinen entfernt steht – man sieht sofort was sie meint: Die Grabsteine stehen falsch herum.

Fuhlbrügge ist Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Elmshorn hat es sich zusammen mit ihren Mitstreitern zur Aufgabe gemacht, den Jüdischen Friedhof in der Friedensstraße wieder herzurichten. „Wir richten die Grabsteine auf, wir dokumentieren sie und machen sie wetterfest“, erklärt Fuhlbrügge den ersten Schritt.

Der erste Bauabschnitt ist schon seit mehreren Wochen im Gange. Etwa 70 Grabsteine wird der Berliner Restaurator Wolfgang Fischer-Ohl dafür in Augenschein nehmen und gegebenenfalls bearbeiten. 20 000 Euro bekommt die jüdische Gemeinde in diesem Jahr von der Stadt für solche Arbeiten. Vom Landesdenkmalsamt, der Jüdischen Gemeinde und ihren Spendern werden ebenfalls Kosten übernommen. Weitere 20.000 Euro hat die Stadt Elmshorn für das nächste Jahr angekündigt.

„Sandstein ist sehr weich und verwittert stark. Das muss ausgebessert werden, bevor die Information ganz weg ist“, erklärt der Restaurator Fischer-Ohl und zeigt auf eine Inschrift. Mit einem Spezialmörtel, der je nach Steinfarbe und Zusammensetzung angemischt wird, werden Beschädigungen in den Grabsteinen verspachtelt. Dann wird die Fläche geschliffen und mit einem Spezialmittel eine künstliche Patina aufgetragen, die die Farbe angleicht und die Stelle vor weiteren Schäden schützen soll. Fischer-Ohl muss dabei sehr präzise arbeiten, darf den Originalstein aber auch nicht verfälschen. „Ist ein Buchstabe weg, bleibt er weg. Meine Aufgabe ist es, das Denkmal in seinem Ist-Zustand zu erhalten“, sagt Fischer-Ohl.

Manche Steine wurden vom Wurzelwerk der Bäume zur Seite gedrückt, manche stehen aus anderen Gründen schief. Diejenigen, die umzufallen drohen oder schon am Boden liegen, wird Fischer-Ohl aufrichten. Diejenigen, die zwar schief sind, aber noch sicher stehen, wird der Restaurator aber so belassen. „Man muss wissen, wie man restauriert. Sonst sieht des hier nachher aus wie Disneyland“, sagt der Fachmann.

Der alte Friedhof soll seinen Charakter nicht verlieren. „Dies ist ein Ort, an dem die Geschichte spürbar wird“, findet Fuhlbrügge. So scheinen die ältesten Steine alle ähnlich in Größe, Form und Material, während auf dem jüngeren Ende die Grabsteine deutlich individueller, vielfältiger und größer gestaltet wurden. Weil es auf einem jüdischen Friedhof keine Neubelegung von Gräbern gibt, erhalten aufmerksame Beobachter hier einen Eindruck davon, wie das Leben von Menschen sich in Laufe der Zeit veränderte. Auch das zeigt den historischen Wert der Anlage, den die jüdische Gemeinde unbedingt erhalten will. „Es wird Zeit, dass wir die Namen aufschreiben und übersetzen. Sonst ist es zu spät“, erklärt Fuhlbrügge ihr Drängen, das Projekt zu realisieren.