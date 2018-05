Gottesdienst mit viel Musik

von Knuth Penaranda

30. April 2018, 11:26 Uhr

Die evangelische Emmausgemeinde Elmshorn lädt zu einem Gottesdienst am Donnerstag, 10. Mai, ein. Der Gottesdienst beginnt abweichend von der normalen Zeit um 11 Uhr in der Thomaskirche an der Breslauer Straße. Wo ist der Himmel? Mit dieser Frage beschäftigen sich Texte, Lieder und Predigt des Gottesdienstes, der bei geeignetem Wetter auf der Terrasse der Thomaskirche unter freiem Himmel stattfinden soll. Gesungen werden hauptsächlich Lieder neueren Datums, die musikalische Leitung am Klavier hat Kirchenmusiker Gints Racenis.