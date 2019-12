Avatar_shz von Christian Brameshuber

12. Dezember 2019, 16:15 Uhr

Elmshorn | Die New York Gospel Stars kommen am Mittwoch, 29. Januar, nach Elmshorn. Sie treten um 20 Uhr in der Kiche St. Nikolai am Alten Markt auf. Tickets gibt es ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter (02 34) 9 47 19 40. Auf dem Programm stehen an diesem Abend natürlich Gospel-Songs aber auch Balladen und aktuelle Hits.