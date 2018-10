Gewerkschaft: Mehr Lohn für Bäcker

Die Arbeitnehmervertretung Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert 5,5 Prozent mehr Geld

22. Oktober 2018

Laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) machen die knapp 1200 Beschäftigten in den Bäckereien im Kreis Pinneberg einen Knochenjob – für den sie jedoch seit mehr als zwei Jahren keine Lohnerhöhung gesehen hätten. Das kritisiert die Gewerkschaft NGG nun und warnt in ihrer öffentlichen Stellungnahme: Sollte sich die Bezahlung von Bäckern und Verkaufspersonal nicht rasch deutlich verbessern, drohe ein Fachkräfte-Schwund.

„Schon jetzt haben viele Bäckereien im Kreis damit zu kämpfen, dass bewährte Mitarbeiter in andere Branchen abwandern“, sagt Gewerkschaftssekretärin Christa Theinert. Die NGG fordert deshalb jetzt ein Lohn-Plus von 5,5 Prozent für die 17 600 Beschäftigten des Bäckerhandwerks in Hamburg und Schleswig-Holstein. Ihre Verdienste wären zum letzten Mal im Herbst 2016 gestiegen. Seit Anfang diesen Jahres verhandele die NGG mit der Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord über einen neuen Tarifvertrag.

„Die Branche schreibt solide Zahlen. Trotzdem haben die Arbeitgeber bisher nur ein Plus zwischen 1,8 und 2,7 Prozent für Bäckergesellen und Fachverkäuferinnen angeboten“, erklärt Theinert. Dabei solle die Erhöhung erst ab Herbst gelten – obwohl sie nach Auffassung der Gewerkschaft bereits im März fällig gewesen sein solle. Damit liege das Lohnangebot gerade einmal auf dem Niveau der Inflationsrate – denn für mehr als ein halbes Jahr gäbe es gar kein Plus, kritisiert die Gewerkschafterin. De facto hätten die Beschäftigten also nicht mehr Geld im Portemonnaie.

Noch schlechter sehe es nach Ansicht der NGG für die ungelernten Kräfte in den Backstube aus. „Geht es nach dem Arbeitgeberverband, soll ihr Lohn-Plus lediglich zwischen 1,2 und 1,6 Prozent liegen“, berichtet Theinert. Und sie fügt hinzu: „Einerseits klagen die Bäckermeister darüber, dass sie kaum noch Fachkräfte finden. Andererseits sind sie nicht bereit, ihren Beschäftigten einen fairen Anteil an der Umsatzentwicklung abzugeben. Das passt nicht zusammen.“

Die Arbeitsbedingungen in Bäckereien führten schon heute dazu, dass sich immer weniger Schulabgänger für die Branche entschieden, so die NGG. „Wenn dann auch noch die Bezahlung nicht stimmt, guckt sich der mögliche Nachwuchs lieber woanders um“, betont Gewerkschaftlerin Theinert. Das Bäckerhandwerk konkurriere nicht nur mit der Industrie, sondern auch mit Jobs im Einzelhandel. Mit einem Protesttag am morgigen Mittwoch wolle die NGG den Druck auf den Arbeitgeberverband erhöhen. „Dabei sollen in den Bäckereien auch Kunden über die Situation informiert werden. Die Tarifverhandlungen gehen am Dienstag, 30. Oktober, in die nächste Runde.