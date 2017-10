Gewerbepark hat jetzt einen Namen

von Christian Brameshuber

erstellt am 15.Okt.2017 | 16:00 Uhr

Andreas Hahn (CDU) sprach gleich von einem „Quantensprung“. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat am Donnerstagabend den Startschuss für eines der wichtigsten Zukunftsprojekte der Stadt Elmshorn gegeben – die Entwicklung eines neuen Gewerbeparks direkt an der Autobahn 23.

Firmen anlocken, die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen, um finanziell mehr Luft zum Atmen zu bekommen. Das sind die Ziele, die Elmshorn verfolgt. Doch zunächst muss die Stadt ihre Hausaufgaben erledigen, unter anderem einen Bebauungsplan aufstellen und die rechtlichen Voraussetzungen für den Gewerbepark schaffen. Das kann dauern. Bis sich wirklich die ersten Firmen dort ansiedeln, könnten noch eineinhalb Jahre vergehen. Nicht nur SPD-Fraktionschef Ulrich Lenk hofft, dass es am Ende doch schneller geht. „Es gibt viele Firmen, die nach Elmshorn wollen“, sagte Hahn.

Das Besondere an Elmshorns neuem Gewerbepark: Die insgesamt 35 Hektar große Fläche wird gemeinsam mit der Nachbargemeinde Kölln-Reisiek entwickelt. Sechs Hektar bringt der Partner in das interkommunale Vorzeigeprojekt ein. Zurzeit wird ein Vertrag erstellt, in dem die Belange zwischen Stadt und Gemeinde geregelt werden.

Matthias Pitzer von den Grünen mahnte an, dass in dem Gebiet – es handelt sich um Flächen, die zurzeit landwirtschaftlich genutzt werden – große Areale versiegelt werden. „Dafür sollten wir auch in dem Park einen Ausgleich schaffen.“ Der Gewerbepark hat jetzt auch einen Namen – Bokhorst wurde er getauft, in Anlehnung an die Bezeichnung der Flurstücke. So heißt er jedenfalls solange, bis sich Marketingstrategen vielleicht noch etwas anderes einfallen lassen.