Geschichten der Elmshorner Juden

vergrößern 1 von 3 Foto: pe (3) 1 von 3

Ende des 19. Jahrhunderts zog es viele Menschen nach Amerika – in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Auswanderungswelle steuerte auf einen Höhepunkt zu. Mit dabei war die Elmshornerin Minna Lippstadt, älteste Tochter von Kallmann und Auguste Lippstadt. Minna, im August 1857 in Elmshorn geboren, verließ noch vor 1875 und heiratete 1877 den drei Jahre älteren Leopold Jonas.

Leopold Jonas betrieb eine Theaterkartenagentur in Manhatten. Aber im Alter von 60 Jahren wollte er noch einmal etwas Neues beginnen. Als 1913 der Woolworth Tower, mit 241,4 Meter Höhe bis dato das höchste Gebäude der Welt, eingeweiht wurde, hatte Jonas die zündende Idee. Er verkaufte seine Theaterkartenagentur und mietete den Turm des Woolworth-Gebäudes. Fortan bot er Touren auf die Aussichtplattform des Wolkenkratzers an – das Ticket kostete 50 Cent. Darauf schienen die New Yorker nur gewartet zu haben. Tausende nutzten die Gelegenheit, ihre Stadt von oben zu betrachten. Als 1930 das Chrysler Building eröffnet wurde, setzte er sein Erfolgsmodell fort.

Am 15. August 1930 schrieb der „Chicago Daily Tribune“: „Letzte Woche wurde ein neuer Höhepunkt erreicht, als 12 000 Personen einen halben Dollar bezahlten, um in einem Express-Aufzug 71 Stockwerke hoch auf die Aussichtsplattform des Chrysler Building zu fahren, um über New York zu blicken.“

Zu diesem Zeitpunkt war Minna Leopold bereits tot. Sie starb 1920. Das Paar hatte drei Kinder.

Dies ist nur eine kleine Geschichte, die Harald Kirschninck bei seinen Recherchen über das Leben der Familie von Kallmann Lippstadt entdeckte und jetzt unter anderen in einem Buch veröffentlichte (siehe Kasten unten). Die Grabsteine der Familie sind zwei von 153, die heute noch auf dem jüdischen Friedhof an der Feldstraße stehen.

Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Kirschninck mit der Geschichte der Elmshorner Juden und der Historie des jüdischen Friedhofs in der Feldstraße. Insbesondere die Geschichten hinter den Grabsteinen interessierten ihn. „Wer liegt hier, wo wurden sie geboren, wie war ihr Leben und was wurde aus den Eltern, Kindern und weiteren Generationen, das wollte ich wissen“, erzählt Kirschninck, im wirklichen Leben Heilpraktiker mit Praxen in Elmshorn und auf Norderney.

Bei seinen Recherchen ist er auf interessante Verknüpfungen von Elmshornern mit Persönlichkeiten der damaligen Zeit gestoßen. So gab es einen Elmshorner Juden, der mit Rosa Luxemburg zusammentraf, einen Tag bevor sie ermordet wurde. Aber auch Verbindungen zum CIA, dem deutschen Kaiser und der russischen Revolution konnte der Autor feststellen.

Weniger spektakulär, dafür aber sehr tragisch ist die Geschichte der Familie von Alexander Rosenberg, geboren 1858 in Lokstedt, gestorben 1927 in Elmshorn. Er war mit Amalie Fürstenberg verheiratet. Das Paar hatte zwei Söhne: Georg, geboren 1886, und Friedrich (Fritz), der kurz vor dem Ersten Weltkrieg zusammen mit seinem Cousin Hermann Rosenberg nach New York auswanderte.

Geschäftssinn lag in der Familie Rosenberg. Alexander Rosenberg eröffnete 1883 eine Papierhandlung am Markt, die später in die Kirchenstraße 4 verlegt wurde. Sein Sohn Georg übernahm das Geschäft und baute es zu einem Papiergroßhandel aus. Georg heiratete zweimal, von seiner ersten Frau wurde er 1920 geschieden, neun Jahre nach der Eheschließung. 1921 heiratete er die Witwe Irma Schmidt. Sie war Christin und brachte einen Sohn mit in die Ehe.

Georg Rosenberg zählte zu den Großverdienern dieser Zeit in Elmshorn. Doch Mitte der 1920er Jahre ging es mit den Geschäften zurück. Er geriet auf die schiefe Bahn und wurde sogar wegen Betruges zu zwei Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und der unbarmherzigen Hetzjagd auf Juden wurden auch die Rosenbergs nicht verschont. Georg Rosenberg wurde am 19. Februar 1943 von Berlin nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet. Heute erinnert ein Stolperstein auf dem Gehweg vor dem Gebäude in der Kirchenstraße 4 an Georg Rosenberg.

Mit sehr viel Detailkenntnis beleuchtet Harald Kirschninck das Wirken von Georg Rosenberg, stellt die Kinder vor und beschreibt das Schicksal der Familie. Die hier angerissenen Lebensgeschichten der Familien Lippstadt und Rosenberg sind nur einige Teile aus den Kapiteln über das Leben der Familie. In seinem Buch stellt der Autor die Lebensgeschichten der von ihm porträtierten Familien sehr viel detaillierter dar.