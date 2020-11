shz-Gartenschule : Geschenk-Tipp für Gartenbesitzer: Vogelfutter selber machen

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Avatar_shz von Sven Wittenburg, Gartencenter Rostock

28. November 2020, 15:30 Uhr

Elmshorn | In dieser Gartenschule sollen Geschenktipps für Vögelfreunde gesammelt werden. Darüber werden gleich zwei Seiten glücklich. Zum einen freut sich der beschenkte Vogelfreund und zum anderen haben gefiederte Gartengäste damit ganz besondere Leckereien auf dem Speiseplan.

Ein Kranz ist auch für Anfänger schnell gemacht

Schnell und auch für ungeübte einfach gemacht ist ein Futterkranz. Dieser sieht dekorativ aus und kann mit ganz unterschiedlichem Vogelfutter bestückt werden. Wer mitbasteln will, nimmt einen Tannenkranz und dekoriert ihn mit Erdnuss- und Meisenknödeln. In der Mitte ist ausreichend Platz für ein Riesenmeisenknödel. Eine Schleife sorgt für den richtigen Farbkontrast. Bei der weiteren Deko kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Zapfen, Sterne – einfach mal in die Weihnachts-Bastel-Kiste schauen. Das Ergebnis könnte so aussehen:

Gartencenter Rostock

Vogelfutter selbst herstellen – so geht's

Wer Vogelfutter selbst herstellen will, benötigst ein Kilogramm Rindertalg oder Kokosfett, Pflanzenöl (zum Beispiel Rapsöl), Sonnenblumenkerne, Erdnuss- oder Haselnussbruch, Hirse, Haferflocken oder Leinsamen. Die Mischung der Körner darf ganz dem Geschmack der Gartenvögel angeglichen werden. Etwa ein Kilogramm Körner werden pro Rezept benötigt.

Das Fett bei geringer Hitze schmelzen und darauf achten, dass es nicht zu kochen beginnt. Nun einen Schuss Pflanzenöl hinzugeben, damit die Masse auch nach dem Aushärten geschmeidig bleibt. Danach die Masse dann soweit auskühlen lassen, dass sie sich gut formen lässt.

Futter selber machen – das kann man gut mit Kindern machen

Man kann das Vogelfutter nun in weihnachtliche Tassen füllen, sie aufhängen oder auch Ausstechformen damit befüllen, die dann ebenfalls an Kränzen oder Ästen ihren Platz finden. Kleiner Tipp: Als Sitzgelegenheiten für die Vögel können kleine Äste in die Futtermasse hineingesteckt werden.

Beim Aufhängen der Vogel-Leckerlis solltest man einen schattigen Standort wählen. Damit soll verhindert werden, dass sich das Futter erwärmt und herunterfällt. Beide Ideen eignen sich auch für einen gemütlichen Basteltag mit den Kindern oder Enkeln. Viel Spaß!