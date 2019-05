Generalprobe mit Sekt und „Sinfonietta“

von Daniela Lottmann

07. Mai 2019, 13:20 Uhr

Elmshorn | Das Akkordeonorchester der Musikschule Elmshorn (Foto) lädt zur öffentlichen Generalprobe ein. Termin ist Dienstag, 21. Mai, um 20 Uhr in der Außenstelle der Erich Kästner Gemeinschaftsschule Elmshorn, Rampskamp 1a. Zu hören sind die Programme für den diesjährigen Landesorchesterwettbewerb Orchestrale in Rendsburg und das World Music Festival in Innsbruck. Es erklingen „Partita“ von Slavko Suklar und „Sinfonietta Dramatika“ von Stevan Divjakovic. Besucher dürfen sich auf die Aufführung der Wettbewerbsstücke sowie einen anschließenden Sektempfang und Gespräche mit den Mitwirkenden freuen. Einlass um 19.30 Uhr. Auf dem Parkplatz der Waldorfschule und des FTSV Fortuna Elmshorn befinden sich Wegweiser zum Konzert. Eintritt frei.