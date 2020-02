Gemeinsam für ihre Interessen

Arbeitsgruppe bereitet Interkulturellen Rat als Interessenvertretung für Migranten in Elmshorn vor / 70 Besucher bei Infoveranstaltung

03. Februar 2020, 16:00 Uhr

Elmshorn | „Es wird diesmal klappen“, da ist sich Soaad Ibrahim sicher: „Um so größer die Gruppe, um so mehr Ideen“. Ibrahim stammt aus Ägypten, lebt seit 16 Jahren in Elmshorn und hat inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Sie engagiert sich in einer Arbeitsgruppe, die eine Interessenvertretung für Migranten in Elmshorn vorbereitet. „Interkultureller Rat“ soll sie heißen, eine Satzung hat die Stadtverwaltung schon ausgearbeitet. Aber bisher existiert das Gremium nur auf dem Papier und in den Köpfen einiger Aktiver. Für Sonnabend luden die Mitglieder der Arbeitsgruppe zu einer ersten Informationsveranstaltung ein.

Rund 70 Besucher waren ins Rathaus gekommen. Elmshorns Integrationskoordinatorin Larissa Redecker zeigte sich begeistert: „Viele neue Gesichter – Ich hoffe auf neue Ideen“. Sie hat mit Handzetteln in ausländischen Geschäften der Stadt und über Einwandererbund, AWO, Diakonie, Schulen, Kitas, Stadtteiltreffpunkte und andere Institutionen für diese Veranstaltung geworben. „Alle guten Dinge sind drei“, gab sich Redecker optimistisch.

Die drei ist in Elmshorn historisch begründet: In den 1990er Jahren gab es einen Ausländerbeirat, von 2012 bis 2016 ein Forum für Vielfalt. Nach dessen Eingehen existiert heute keine Interessenvertretung für die rund 7600 Elmshorner aus mehr als 120 Nationen, die ohne deutsche Staatsbürgerschaft in der Stadt leben, erläutert Stadtrat Dirk Moritz. Der interkulturelle Rat soll allerdings auch für Einheimische offen stehen, die sich in der Migrationsarbeit engagieren. Die Verwaltung verspricht Hilfe bei der Gründung: Sie will Räume zur Verfügung stellen, Einladungen verschicken, der Rat soll ein eigenes Budget bekommen.

Aber bis dahin wird es noch dauern; Larissa Redecker hofft, das Gremium vor den Sommerferien zu gründen. Anders als Senioren- oder Kinder- und Jugendbeirat wird es dann allerdings nur beraten und in den städtischen Ausschüssen weder Antrags- noch Rederecht haben.

Was sollen die Interessenvertreter also tun? Anregungen gaben Vertreter einschlägiger Foren aus der Nachbarschaft. Interkulturelle Woche in Neumünster, beharrliches Bohren bei der schleppenden Arbeit der Ausländerbehörde in Kiel, Fahrrad- und Schwimmkurse für Frauen in Norderstedt. In lebhaften Diskussionen wurden Vorschläge für Aktivitäten in Elmshorn gesammelt: Kinderbetreuung während des Deutschkurses, regelmäßiger Dialog in der Bücherei, Raum für alltägliche Probleme, zum Beispiel mit Formularen, regelmäßig eine größere Veranstaltung organisieren und vieles mehr.

Syeed Zaheer Ahmed lebt seit 36 Jahren in Elmshorn, er hat diese Info-Veranstaltung mit vorbereitet. „Ich helfe gern“, sagt er. Er habe das Forum für Vielfalt und das Willkommens-Team mitgegründet. Er sieht Bedarf bei der Hilfe für Zuwanderer, die mit neuen Gesetzen und einer fremden Sprache konfrontiert sind.

Abdulrahman Abdulrahman macht ebenfalls in der Arbeitsgruppe mit. Der Richter aus Syrien, der seit vier Jahren in Elmshorn lebt, will die Meinungen und Sorgen der Migranten an Behörden und Politiker weiterleiten. Er stellt sich vor, Diskussionen, Feste und Sportveranstaltungen zu organisieren: „Elmshorn ist bunt“, lautet sein Appell.