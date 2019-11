Gelungene Generalprobe für Volker Schmitz

Avatar_shz von shz.de

20. November 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Mit Philip Jensen e Castro und Volker Schmitz (Foto) gab es bei den Hauptläufen des 24. Elmshorner Cross im Liether Wald zwei klare Sieger. Der 15-jährige Jensen e Castro (LG Wedel-Pinneberg) legte die 3295 Meter lange Mittelstrecke in genau zwölf Minuten zurück. Mit 44 bzw. 48 Sekunden Abstand folgten ihm seine Vereinskollegen Phillip David und Tom Schröder. „Der hohe Berg war eine Herausforderung und es gab große Pfützen. Die Strecke war reizvoll und abwechslungsreich“, sagte Jensen e Castro.

Schmitz startete das zweite Mal beim Elmshorner Cross. „Das Erklimmen des Butterbergs bringt zumindest in den ersten drei Runden noch Spaß“, erklärte er vor dem Start. Er blieb konsequent bei seinem Tempo und brauchte für die 8400 Meter 35:47 Minuten. Eine gelungene Generalprobe für den LGE-Läufer. Er nimmt am Sonntag, 8. Dezember, bei den Landesmeisterschaften an gleicher Stelle erneut die Langstrecke – dann 10 245 Meter – ins Visier.