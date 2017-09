Geht ein Hundehasser um?

vergrößern 1 von 2 Foto: Bunk 1 von 2

von Michael Bunk

erstellt am 28.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Auf den ersten Blick tollen Enja und Juna miteinander herum als sei gar nichts geschehen. Doch das täuscht. Beide jungen Hundedamen sind gerade erst wieder einigermaßen auf den Beinen – und noch ist nicht sicher, ob das so bleibt. Beide Tiere haben sich eine schwere Vergiftung zugezogen nachdem sie mutmaßlich ausgelegte Wurstscheiben in der Nähe des Kölln-Reisieker Sportplatzes am Steertkamp gefressen haben. Spätfolgen sind nicht ausgeschlossen.

Entsprechend gedrückt ist die Stimmung bei Anja Lesle(41), der die gerade mal ein halbes Jahr alte Enja, eine Appenzeler Sennenhündin, gehört, und Tina Brodersen (43), Frauchen der einen Monat älteren Juna, die ein Labrador-Pudel-Mix ist. „Ich bin seitdem völlig durch den Wind“, sagt Lesle.

Seitdem, das ist der Dienstag vergangener Woche. Die Hunde hatten zusammen mit den Mädchen der Familien wie so oft auf dem nahe gelegenen Bolzplatz gespielt und herumgetollt. Eigentlich waren die Tiere dabei immer unter Aufsicht. „Für einen kurzen Moment sind sie aber stiften gegangen und hinter den Bäumen verschwunden“, erzählt Anja Lesle. Nach wenigen Minuten waren beide Tiere aber wieder da.

So weit, so gut – aber nur bis zum späten Nachmittag. Zwei Stunden später hat Enja sich das erste Mal erbrochen, und was Anja Lesle dann sah, alarmierte sie in höchstem Maße. „Sie hat ganze Wurststücke ausgespuckt, die sie von uns definitiv nicht bekommen hat“, so die 41-Jährige, bei der sofort böse Erinnerungen hochkamen. Vor einem Jahr hatte sie schon einmal einen Hund mit den gleichen Symptomen gehabt. Damals tippten die Tierärzte sofort auf eine Vergiftung. An deren Spätfolgen hat der Hund so stark gelitten, dass er vor zwei Monaten wegen Nierenversagens eingeschläfert werden musste.

Enja war so geschwächt gewesen, dass Lesle sie Mittwoch das erste Mal in eine Uetersener Tierklinik brachte. Dort wurde das Tier an den Tropf gehängt, durfte aber nach Hause. Donnerstag krampfte Enja erneut. „Sie schrie und hatte Schaum vorm Mund“, berichtet Lesle. Erneut ging es in die Tierklinik, diesmal bis Freitagabend. Juna ging es die ersten zwei Tage nach dem Vorfall augenscheinlich noch gut, doch auch Tina Brodersen hatte schnell bedenkliche Veränderungen bei ihrem Schützling festgestellt. „Juna hatte ganz große Pupillen“, sagte sie und erkannte darin ein Zeichen für eine mögliche Vergiftung. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach diese dann durch. „Sie zitterte am ganzen Körper; es war ganz furchtbar“, sagte Brodersen, die ihren krampfenden und vor Schmerzen schreienden Hund sofort ebenfalls nach Uetersen in die Tierklinik brachte. Dort wurde Juna bis Samstagvormittag aufgepäppelt.

Laut tierärztlichem Befund wurde bei beiden Hunden in den Überresten des erbrochenen Mageninhalts Phosphorestersäure festgestellt. Diese wird unter anderem in Pflanzenschutzmitteln (Insektiziden) oder Weichmachern für Kunststoffe und Lacke verwendet. Spätfolgen sind nicht auszuschließen.

Was Anja Lesle und Tina Brodersen vor allem Sorgen bereitet, ist die Ungewissheit, ob gezielt Giftköder für die Hunde ausgelegt worden sind. Beide haben entsprechende Anzeigen bei der Polizei erstattet. „Man weiß ja nicht, ob da noch etwas ist“, meint Lesle. Für Brodersen steht fest: „Ich lasse die Hunde auf dem Bolzplatz nie wieder frei laufen, definitiv nicht.“