Gegen die Angst

Der Steindammpark leidet unter seinem schlechten Ruf. Jetzt soll er belebt werden. Vor allem kulturelle Veranstaltungen sind geplant.

von Christian Brameshuber

21. Januar 2020, 15:46 Uhr

Elmshorn | Zwei 16-Jährige aus Elmshorn überfallen einen 61 Jahre alten Mann, schlagen brutal auf ihn ein. Erst vor wenigen Tagen. Tatort: der Steindammpark in Elmshorn. Der Reflex in weiten Teilen der Elmshorner Bevölkerung ist immer gleich. Der Steindammpark, wo sonst?

Wenn es um Angsträume in Elmshorn geht, fällt der Fokus sofort auf diese grüne Lunge im Herzen der Stadt. Denn die ist verschrien als Revier der Drogendealer, als gefährlicher Ort, an dem sich Kriminelle rumtreiben. Für viele Eltern ist der Park gerade in den Abendstunden eine Verbotszone für ihre Kinder. Doch die Stadt Elmshorn tut etwas, um das Schmuddel- und Gewaltimage des Parks aufzupolieren. Es geht um die Belebung des Parks. Mehr Veranstaltungen sollen mehr Menschen anlocken – und die zwielichtigen Gestalten fernhalten.

Der Vorstoß kommt von Elmshorns Stadtrat Dirk Moritz. Der hatte im vergangenen Jahr die Zielrichtung vorgegeben. Es gehe darum, den Park für Elmshorn zurückzuerobern und die großen Chancen zu nutzen, die diese Anlage der Stadt biete. Die Attraktivität müsse deutlich erhöht werden.



Mehr Veranstaltungen geplant





Inzwischen wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Politik und Verwaltung sollen gemeinsam Konzepte erarbeiten, um für den Steindammpark neue Nutzungen zu erreichen und Ideen für Veranstaltungen zu entwickeln. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das funktionieren kann. Zwischen 2010 und 2014 wurde im gesamten Parkgelände die Nachhaltica, ein Volksfest rund um das Thema erneuerbare Energien, veranstaltet. Dann blieben die Sponsoren weg. Die Flunkyball-WM ist inzwischen in den Steindammpark umgezogen – mit großem Erfolg. Vor allem kulturelle Veranstaltungen sollen den Park aufwerten. Über die Installation einer festen Bühne wurde bereits diskutiert.

Die Planungen für den „gestalteten Ökopark“ begannen 1986, die Realisierung erfolgte dann in drei Bauabschnitten. Keine Frage, dieser Park ist ein Kleinod, ein kleines Paradies für Naturfreunde und gleichzeitig ein Anziehungspunkt für Familien, für Jugendliche und Senioren. Mit der Auszeit am See gibt es seit 2010 eine Gastronomie. Der Skaterplatz liegt direkt vor der Parkpalette. Der Spielplatz lockt mit verschiedenen Spielgeräten. Ein Basketballfeld, eine Boulebahn, Tischtennisplatten, ein Grillplatz. Vor allem im Frühjahr und im Sommer ist der Park eine Perle für Freizeit und Natur. Doch in der Wahrnehmung vieler Elmshorner kommt er so noch gar nicht an. Das soll sich ändern.