Ganz große Gefühle

Frühjahrs-Sinfonie mit dem Haydn-Orchester Hamburg im Elmshorner Saalbau – Beethoven-Violinkonzert mit Sarah Christian

von Knuth Penaranda

25. April 2019, 12:00 Uhr

Elmshorn | Das Haydn-Orchester Hamburg und der Saalbau in Elmshorn – das ist eine ganz besondere Beziehung. Die Musiker aus der Hansestadt und ihr Dirigent Rida Murtada sind regelmäßig zu Gast im Saal der Waldorfschule am Adenauerdamm 2. Sie haben viele Fans in der Region und präsentieren immer wieder junge Interpreten. So auch diesmal. Solistin des Frühjahrskonzerts im Saalbau am kommenden Sonnabend, 27. April (20 Uhr), ist Sarah Christian (Violine).

Sie übernimmt den Solopart in Ludwig van Beethovens Violinkonzert in D-Dur op 61. Sarah Christian (Jahrgang 1990) schloss ihr Studium als 20-Jährige am Mozarteum Salzburg mit höchster Auszeichnung ab, um dann bei Antje Weithaas an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin zu studieren. Als deren Assistentin hatte die gebürtige Augsburgerin von 2013 bis 2016 einen Lehrauftrag. Impulse erhielt die Violinistin zudem in Meisterkursen unter anderem bei Thomas Brandis, Donald Weilerstein oder bei Miriam Fried. Seit 2013 ist Sarah Christian 1. Konzertmeisterin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.

Zweites großes Werk des Abend ist die 3. Sinfonie in F-Dur op. 90 von Johannes Brahms. Damit haben sich Rida Murtada und seine Musiker eines der großen Orchesterwerke des romantischen Repertoires vorgenommen. Das Haydn-Orchester zählt zu den führenden nicht-beruflichen Orchestern Norddeutschlands. Rida Murtada leitet das Ensemble seit 2003.