Corona-Pause : Fußball in Schleswig-Holstein: Kim Neidenberger plädiert für Saisonabbruch

Während Florian Rammer vom VfR Horst ein reguläres Saisonende noch für möglich hält, ist der Sportlicher Leiter von Rot-Weiß Kiebitzreihe dafür, einen Schlussstrich zu ziehen.

von Johannes Speckner

09. Januar 2021, 16:00 Uhr

Horst/Kiebitzreihe | Weit auseinander gehen die Meinungen der Vereinsverantwortlichen im Bereich des Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verbandes, wie mit der Serie 2020/2021, die Ende Oktober 2020 wegen den Corona-Beschränkungen unterbrochen werden musste, verfahren werden soll.

Florian Rammer, Trainer der Kicker des VfR Horst, die in der Verbandsliga Spitzenreiter sind, ist „zuversichtlich“, dass die noch offenen 16 Punktspiele „im Laufe des Frühjahrs absolviert werden können“. Notfalls würde der 37-Jährige auch „mehrere Partien an Wochentagen und eine Saisonverlängerung in den Juni hinein in Kauf nehmen“.

Es ist einfach realitätsfremd, zu glauben, dass wir zeitnah wieder Mannschaftstraining oder gar Pflichtspiele durchführen können. Kim Neidenberger, Sportlicher Leiter Rot-Weiß Kiebitzreihe

Eine andere Sichtweise hat Kim Neidenberger, Sportlicher Leiter von Rot-Weiß Kiebitzreihe, das in der Kreisliga um den Klassenerhalt kämpft. „Wer glaubt, dass wir Mitte März schon auf den Platz zurückkehren können, ist sehr optimistisch. Selbst, wenn es so wäre, könnten wir frühestens Mitte April wieder Punktspiele absolvieren.“

Neidenberger selbst „denkt aber, dass es noch später wird – niemals kann die Saison dann noch regulär beendet werden.“ Deshalb fällte der 39-Jährige folgendes Urteil: „Saison-Abbruch und fertig.“