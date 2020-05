Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

von Finn Warncke

07. Mai 2020, 13:40 Uhr

Elmshorn | Ein Benzinkanister, ein Akkuschrauber und eine Powerbank mit Ladekabel: In der Nacht von Dienstag (5. Mai) auf Mittwoch (6. Mai) machten bislang unbekannte Täter in der Kleingartenanlage am Ramskamp Beute.

Vermutlich zwischen 21 Uhr und 9 Uhr morgens waren die Täter unterwegs, wie die Polizei am 7. Mai mitteilte. Insgesamt brachen die Diebe in fünf Gartenlauben ein. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise zu den Taten oder den entwendeten Gegenständen nehmen die Beamten unter Telefon (04121) 8030 entgegen.

