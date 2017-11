Führung aus der Hand gegeben

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Michael Bunk

erstellt am 12.Nov.2017 | 12:25 Uhr

In einem umkämpften Spiel beim bisher sieglosen TSV Schwarzenbek III holten die Tischtennisfrauen der FTSV Fortuna Elmshorn II ein 7:7-Unentschieden. Die Verbandsligapartie war gekennzeichnet von knappen Satzergebnissen. Nur zwei Spiele wurden in drei Sätzen entschieden. Nachdem die Gastgeberinnen mit 3:1 und 5:3 in Front gingen, drehte Elmshorn den Spieß um und holte durch vier Siege in Folge die 7:5-Führung. Für den Erfolg reichte es nicht, da sowohl Anke Shoukry als auch Ellen Zuna ihr letztes Einzel verloren. Beste FTSVerin war Christiane Semmelhack, die drei Einzel für sich entschied.