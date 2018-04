Führung auf dem Friedhof

von Knuth Penaranda

25. April 2018, 11:12 Uhr

Wer den Jüdischen Friedhof in Elmshorn besichtigen möchte, dem bietet sich am Sonntag, 6. Mai, die Gelegenheit dazu. Wie an jedem ersten Sonntag im Monat öffnen sich die Tore in der Feldstraße 42 um 14 Uhr und schließen um 17 Uhr. Da die Friedhofshalle derzeit restauriert wird, ist diese möglicherweise an diesem Tag für Besucher nicht zugänglich. Um 14.30 Uhr wird wie gewohnt eine kostenlose Führung angeboten. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Die Besichtigung ist kostenlos.