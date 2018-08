Frühes Aus für LTC-Trio

22. Midlife-Classics: Die Elmshorner Strauß, Bandelmann und Rubehn scheitern im Achtelfinale

von Kornelius Krüger

13. August 2018, 16:18 Uhr

Sie waren drei von 235. Bei den offenen Tennis-Landesmeisterschaften der Altersklassen in Uetersen (Midlife-Classics) musste das Trio des Lawn-Tennis-Clubs Elmshorn jedoch frühzeitig die Segel streichen.

Bei den Herren 60 hatte Wolfgang Strauß (LK 13) mit dem an drei gesetzten Rainer Rummelhagen (LK 7) vom Steglitzer TK einen schweren Brocken zugelost bekommen. Trotz couragiertem Spiel unterlag er mit 2:6 und 2:6. In der B-Runde war er kurz vor einem Satzgewinn, verlor dann aber mit 5:7 und 3:6 gegen Dietrich Voss (LK 13) von der TG Barmstedt.

Bei den Herren 70 gewannen Hans-Werner Bandelmann (LK 11) 6:2, 6:1 gegen Walter Sonntag (LK 14) vom TC GW Vellmar und Ulrich Rubehn (LK 10) mit 6:1, 6:0 gegen Richard Müller (LK 20) vom TV Uetersen ihre ersten Spiele souverän. Im Achtelfinale trafen dann beide bei schwüler Hitze auf gesetzte Spieler. Bandelmann konnte gegen den Routinier Karl-Uwe Panse (LK 8, TuHC Harburg) nur im zweiten Satz dagegenhalten und verlor mit 1:6 und 4:6. Rubehn musste sich nach mehr als zwei Stunden Spielzeit mit 3:6 und 5:7 gegen Dietrich Kuhnke (LK 8, TC Alsterquelle) geschlagen geben.

Deutlich erfolgreicher war Ernst-Günther Ehmke, der bei der 22. Midlife Classics in Uetersen mal wieder groß auftrumpfte und der Tennis-Konkurrenz in der Altersklasse Herren 75 keine Chance ließ. Der Rentner aus Hamburg-Harburg, der einst erfolgreich für den Pinneberger TC an den Start gegangen war und im vergangenen Jahr sogar Teilnehmer bei der Team-Weltmeisterschaft in Lake Nona (USA) gewesen ist, marschierte mit Siebenmeilenstiefeln in der Rosenstadt zum Turniersieg. Im Finale deklassierte er seinen an Nummer zwei gesetzten Vereinskollegen Heiner Brandt in zwei Sätzen 6:1 und 6:0.

Ehmke war in Uetersen einer von 235 Teilnehmern in 13 verschiedenen Altersklassen. Dierk Haartje von der Turnierleitung zog ein positives Fazit nach dem fünftägigen Tennis-Marathon. „In Bedrängnis geriet die Turnierleitung nur, als am Sonnabendnachmittag einzelne Regenschauer für Verschiebungen im Turnierablauf sorgten, woraufhin einige Spiele in die Halle verlegt werden mussten“, berichtete Haartje. „Der guten Stimmung unter den Aktiven tat dies jedoch keinen Abbruch, sie belohnten die Zuschauer am Sonntag mit hochklassigen und spannenden Finalspielen.“

Haarscharf schrammte Ute Jansen von Gastgeber TV Uetersen am Turniersieg vorbei. Die Lokalmatadorin hatte bei ihrer Finalteilnahme bei den Damen 55 die Möglichkeit, ihren Erfolg aus 2016 zu wiederholen, unterlag jedoch der Favoritin Susanne Schneekloth vom SC Poppenbüttel 2:6 und 3:6. Jansen hatte auf dem Weg ins Finale die Vorjahressiegerin Carola Rummelhagen vom TC Lichtenrade geschlagen.

Einen souveränen Auftritt legte auch Altmeister Erich Dierks vom TC Wedel hin. Der 83-jährige Holmer setzte sich gegen sämtliche Konkurrenten durch und fügte seiner langen Titelsammlung einen weiteren Erfolg hinzu.

„Mit 235 Teilnehmern sind wir nun an der Grenze des Machbaren angekommen“, resümierte Turnierleiter Haartje abschließend. „Eine Lösung für den Fall, dass es so weitergeht, haben wir noch nicht gefunden.“