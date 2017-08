Partner seit 25 Jahren : Freiwillige Feuerwehren Wittenberge und Elmshorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Marianne Meißner 1 von 1

Elmshorn | Seit 25 Jahren pflegen die Freiwilligen Feuerwehren Elmshorn und Wittenberge eine rege Partnerschaft. „Wir besuchen uns gegenseitig, nehmen an gesellschaftlichen Ereignissen wie Feuerwehrbälle oder Stadtmeisterschaften teil und unsere Jugendfeuerwehr besucht regelmäßig ein Sommercamp in Wittenberge“, nennt Elmshorns Wehrführer Stefan Mohr nur einige gemeinsame Aktivitäten.

Diese langjährige Partnerschaft nimmt die Stadt Elmshorn zum Anlass, um den diesjährigen Bürgerempfang unter den Titel „25 Jahre Partnerschaft der Freiwilligen Feuerwehren Wittenberge und Elmshorn“ zu stellen. Der Bürgerempfang findet am Sonntag, 27. August, von 11 bis 14 Uhr in den Räumlichkeiten der Feuerwache Süd an der Hamburger Straße 2 bis 6 statt.

Wichtig: Auf dem Gelände der Feuerwache Süd stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Die Organisatoren empfehlen den Besuchern, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen. Aus Wittenberge werden Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr sowie rund 50 Bürger nach Elmshorn reisen, um am Bürgerempfang teilzunehmen. „Für die Stadt ist dieses Jubiläum ein schöner Anlass, um Danke zu sagen für die geleistete Arbeit“, sagt Bürgervorsteher Karl Holbach. Er wird die Gäste des Bürgerempfangs begrüßen und in seiner Rede etwas auf die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn eingehen. Die Wehr wurde 1876 gegründet.

„Aber es hat davor natürlich schon eine Feuerwehr gegeben. Für die ‚städtische Feuerwehr’ musste jeder Hausbesitzer einen Mann stellen“, sagt Stefan Mohr. Im Laufe der Veranstaltung werden einige Wittenberger Feuerwehrkameraden für die Verdienste um die Partnerschaft ausgezeichnet. Eine Ehrung, die sechs Elmshorner Feuerwehrleute im April in Wittenberge erhielten. Moderiert wird der Bürgerempfang von Siegfried Golz.

Für die Veranstaltung wird die große Fahrzeughalle geräumt. Die musikalische Unterhaltung übernimmt die Feuerwehrkapelle Seestermühe. Im Anschluss an den Bürgerempfang werden die Gäste zu kostenloser Erbsensuppe und nichtalkoholischen Getränke eingeladen.

von Marianne Meißner

erstellt am 16.Aug.2017 | 15:30 Uhr