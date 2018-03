Freie Plätze in Schwimmkursen

von Kornelius Krüger

Noch freie Plätze gibt es in den Kursen Schwimmschule, die das Schwimmzentrum Elmshorn ab Donnerstag, 19. April, um 15.35 Uhr und ab 16.25 Uhr in der Traglufthalle ausrichtet. Der Kursus beinhaltet 18 Einheiten in neun Wochen, jeweils dienstags und donnerstags. Die Teilnahme kostet 90 Euro. Leiterin ist Corinna von Appen-Wehde. Vorab gibt es am Dienstag, 17. April, um 19 Uhr einen Elternabend.



>Information und Anmeldung per E-Mail an ab@swim-team-elmshorn.de oder telefonisch unter (04121) 75867.