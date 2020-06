Freibad Horst öffnet zu den Ferien

Betrieb mit Einschränkungen

15. Juni 2020, 12:45 Uhr

Horst | Wasserratten aus Horst und Umgebung können sich freuen: Das Freibad am Heisterender Weg wird zum Beginn der Sommerferien geöffnet. Allerdings mit corona-bedingten Regelungen, die sicher nicht bei jedem Gast Freude hervorrufen werden.

Während der Sitzung des Schulverbandes Horst, Träger der Einrichtung, stellte Schwimmmeister Thomas Lecke in der Aula der Jacob-Struve-Schule seinen Plan zur Öffnung des Bades vor. Danach wird es an allen Tagen Zeitfenster für das Schwimmen und Erfrischen in den Becken und Erholung auf den Liegewiesen geben. „Ein unbegrenzter zeitlicher Besuch des Badeswird nicht möglich sein, da wir zwischendurch für Desinfektionsarbeiten die Gäste hinaus bitten müssen “, erklärte

Als Höchstzahl an Besuchern für das jeweilige Zeitfenster gab er 250 an. Zudem wird es auch eine Mittagspause geben, in der die Gäste das Bad verlassen müssen. Weitere Einschränkungen gibt es dadurch, dass die Duschen nicht benutzt werden dürfen und die Sammelumkleidekabinen aufgrund derbestehenden Abstandsregelungen ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. „Wir werden es für viele nicht richtig machen können, aber die Öffnung des Freibads ist zumindest ein Angebot für diejenigen, die nicht in Urlaub fahren“, sagte Verbandsvorsteherin Marion Gaudlitz.Dieses Angebot kostet den Verband auch eine Menge. Um den Besucherstrom zu regulieren und die Maßnahmen durchführen zu können, werden nach ersten Schätzungen 2500 bis 3500 Euro pro Woche zusätzlich zu den bereits bestehenden Kosten kommen. So werde möglicherweise auch ein Sicherheitsdienst für das Bad in Horst beauftragt werden müssen.

Und noch eine schlechte Nachricht für die Nutzer des Horster Freibades: Damit das Bad zu Beginn der Sommerferien geöffnet werden kann, muss die Installation der neuen Rutsche auf das nächste Jahr verschoben werden. „Die ersten Arbeiten zur Aufstellung der Rutsche sind bereits getätigt worden, und bislang konnte deswegen noch kein Wasser in das Becken gelassen werden. Sollte die Rutsche noch in diesem Sommer aufgestellt werden, dann würde sich der Beginn der Saison weiter nach hinten verschieben, und auch die Lieferzeit für die notwendige Wasserpumpe beläuft sich derzeit auf acht Wochen “, so Lecke.



Die Mitglieder der Verbandsversammlung beschlossen deswegen während ihrer Sitzung , auf den Aufbau der Rutsche in diesem Jahr zu verzichten und 2021 einen neuen Anlauf zu wagen.