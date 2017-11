Frauenhaus: Stadt investiert

vergrößern 1 von 2 Foto: EN 1 von 2

von Christian Brameshuber

erstellt am 02.Nov.2017 | 17:47 Uhr

Das Elmshorner Frauenhaus: Seit 25 Jahren gibt es hier professionelle Hilfe für Frauen und Kinder, die geschlagen werden, die bedroht werden. Seit Jahren wird über die dringend notwendige Sanierung des Gebäudes diskutiert. Alles ist viel zu eng. Bei voller Belegung teilen sich vier Personen ein zwölf Quadratmeter großes Zimmer. Jetzt hat die Stadt Elmshorn die ersten Schritte umgesetzt, um die Situation zu verbessern. Die Fenster wurden erneuert. Die Eingangstüren ausgetauscht. 40 000 Euro steckt die Stadt in das Frauenhaus. 10 000 sollen 2018 in die Badsanierung investiert werden.

Die Stadt zahlt – ein bisschen zähneknirschend. Denn laut Stadtrat Dirk Moritz sind Unterhaltung und Betrieb des Frauenhauses zu 100 Prozent Landesaufgabe. Der Streit ums Geld tobt seit Jahren. Die geplante umfassende Sanierung des Gebäudes steht in den Sternen, sollten sich Stadt und Land nicht endlich einigen.

Die Stadt ist Eigentümer des Gebäudes, das Frauenhaus ist Mieter – und zahlt dafür. Das Land bezuschusst die Einrichtung mit 376 000 Euro im Jahr.

In Elmshorn hofft man jetzt auf die drei Millionen Euro, die die neue Landesregierung für die Jahre 2018 und 2019 für die Frauenhäuser zur Verfügung stellt – und zwar um die „dringlichsten Ausbau- und Sanierungsarbeiten zu unterstützen“. Ob Geld auch nach Elmshorn fließt und wenn, in welcher Höhe steht aber noch nicht fest. Für die Verwendung der Mittel soll im kommenden Jahr eine Förderrichtlinie aufgestellt werden. Erst dann können die Frauenhäuser ihre Förderanträge stellen. „Aktionismus führt nicht zum Erfolg“, warnt Moritz. Die Stadt werde sich ganz genau angucken, wie die Förderbedingungen aussehen. Von der Planung her hat Moritz eher das Jahr 2019 im Blick, wenn es um die umfassende Sanierung geht. „Die Bauunterhaltung übernimmt die Stadt.“

Bei dem Geld, das das Land zusätzlich zur Verfügung stellt, geht es ausdrücklich nicht um die Schaffung von neuen Plätzen in Frauenhäusern. Zunächst soll der Bedarf entwickelt werden.

Im vergangenen Jahr wurde in Elmshorn sogar der große Wurf diskutiert. Ein Anbau an das Bestandsgebäude sollte die räumliche Situation in der Einrichtung entscheidend verbessern. Geschätzte Kosten: zirka eine Million Euro. Bei der Finanzierung hoffte die Stadt weiter aufs Land.