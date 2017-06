„Gottes Spuren und Menschen-Spuren auf dem Lebensweg”: Unter diesem Motto beginnt am morgigen Sonntag um 10 Uhr ein besonderer Gottesdienst in der Elmshorner Nikolaikirche, Am Markt. Es geht darum, welche Spuren jeder Mensch persönlich hinterlässt, und welche Spuren von Gott auf dem Lebensweg zu entdecken sind. In dem Gottesdienst wird das leitende Gremium der Frauenarbeit im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf in sein Amt eingeführt.

von Knuth Penaranda

erstellt am 23.Jun.2017 | 09:47 Uhr