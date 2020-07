A23-Raststätte Steinburg : Frau auf Autobahn-Parkplatz angegriffen und ausgeraubt

Zwei Männer haben der 46-Jährigen ihren Rucksack gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

von Knuth Peñaranda

23. Juli 2020, 15:35 Uhr

Horst | Nach einem Raub auf dem Parkplatz Steinburg an der Autobahn 23 am Mittwoch (22. Juli) sucht die Polizei Zeugen. Gegen 14.30 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei eine Frau aus Leipzig mit ihrem Auto auf den Rastplatz in Richtung Heide, um die Toilette aufzusuchen. Als sie das WC-Gebäude verließ, griffen sie zwei Männer an, entrissen ihr den Rucksack und schubsten sie fort. Im Anschluss flohen sie mit ihrer Beute – ob zu Fuß oder mit dem Fahrzeug, ist nicht bekannt.

Polizei erst eine Stunde nach der Tat informiert

Erst eine Stunde später alarmierte die 46-Jährige die Polizei. Eine Suche verlief negativ. Laut Opfer war einer der Täter etwa 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß, er sprach Hochdeutsch. Angaben zu seinem Komplizen konnte die Frau nicht machen.

Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls auf dem Rastplatz aufgehalten haben und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter Telefon (04821) 6020 melden.

