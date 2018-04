Fotobuch selbst gestalten

von Knuth Penaranda

16. April 2018, 12:05 Uhr

Selbst ein Fotobuch gestalten: Da gibt es viele Möglichkeiten. Doch meist ähneln sich die vorgegebenen Formate zu sehr. Als Geschenk oder für sich selbst können solche Bücher individuell in einem Kursus der Volkshochschule Elmshorn (VHS) erstellt werden. Teilnehmer erlernen den Umgang mit den Programmen. Am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. Mai, von 15.30 bis 18.45 Uhr findet der Kursus in der Bismarckstraße 13 statt. Die Gebühr beläuft sich auf 61,40 Euro. Eine Anmeldung unter Telefon (0 41 21) 23 13 05 oder online ist erforderlich. >

www.vhs-elmshorn.de