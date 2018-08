Anzeige : Foto-Wettbewerb der Stadtwerke Elmshorn: Jetzt wird abgestimmt

Seit gestern läuft die Abstimmung für den Juli-Sonderpreis. Noch bis Freitag um 18 Uhr werden die Monats-Sieger ermittelt. Die Foto-Challenge an sich läuft noch einige Wochen länger.

von Julia Gohde

02. August 2018, 04:39 Uhr

Der Foto-Wettbewerb der Stadtwerke Elmshorn ist noch bis zum 31. August in vollem Gange. Bis dahin haben die Elmshorner die Möglichkeit, mit ihren schönsten Bildern an der Aktion teilzunehmen, damit mit etwas Glück ihr Foto Teil des Jahreskalenders 2019 wird, den die Stadtwerke Elmshorn in limitierter Auflage herausgeben.

Obwohl also noch genügend Zeit bleibt, beim Foto-Wettbewerb dabei zu sein, darf nun bereits zum ersten Mal abgestimmt werden: Denn jetzt geht es um die Sonderverlosung für den Monat Juli: 5 x 2 Karten für die sh:z-Schlagernacht am 11. Mai 2019 am Kalkberg in Bad Segeberg gibt es zu gewinnen. Die fünf Sieger, die diese Tickets erhalten, werden auf der Facebook-Seite der Stadtwerke Elmshorn ermittelt.

So funktioniert die Monatsabstimmung:

Auf der Facebook-Seite der Stadtwerke Elmshorn ist ein Fotoalbum, in dem alle im Juli eingeschickten Bilder veröffentlicht sind. Abgestimmt wird ganz einfach per Like: Das Bild, das man am schönsten findet, bekommt einen „Daumen hoch“. Die fünf beliebtesten Fotos werden anschließend ermittelt und prämiert. Die fünf Gewinner dieser Sonderpreise geben die Stadtwerke Elmshorn am 4. August um 11 Uhr auf ihrer Facebook-Seite bekannt.

Alle Informationen zum Foto-Wettbewerb sowie Details zu den Teilnahmebedingungen findet man unter www.stadtwerke-elmshorn.de/kalender.