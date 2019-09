Förderprojekt: Leseclub startet an der FES

Avatar_shz von Daniela Lottmann

05. September 2019, 14:00 Uhr

Elmshorn | An den Regalen in der kleinen Bücherei der Friedrich-Ebert-Schule kleben Aufkleber. „Freundschaft“ steht auf einem, „Abenteuer“ auf einem anderen und ein Dritter markiert die Abteilung „Krimi“. „Die mögen Kinder besonders. Selbst über die Lösung knobeln und nachforschen – das ist sehr beliebt“, erklärt Kerstin Samter. Samter ist Koordinatorin des Familienzentrms Langelohe/Hasenbusch der Lebenshilfe Elmshorn und hat zusammen mit ihrem Team das Projekt „Leseclub“ in der Friedrich-Ebert-Schule gestartet. Dahinter steckt ein Leseförderangebot, das sich an Kinder von fünf bis zwölf Jahre richtet.

Von Montag bis Donnerstag von 15 bis 17 Uhr können Kinder aus dem Stadtteil in der Schule vorbeikommen. Ein Team von ehrenamtlichen Helferinnen liest vor, hilft beim Selbstlesen oder veranstaltet mit den Kindern verschiedene Spiele. „Das Lesen ist sehr wichtig für den späteren Bildungserfolg“, sagt Samter. Die Treffen sollen deshalb niedrigschwellig und kostenlos sein. „Man kann einfach vorbeikommen und ist gern gesehen.“