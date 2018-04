Flunkyball-WM wechselt den Park

Die umstrittene Veranstaltung findet jetzt doch statt – nachdem die Organisatoren ein umfangreiches Konzept vorgelegt haben

von Knuth Penaranda

10. April 2018, 12:00 Uhr

Einzäunungen, Sicherheitspersonal, richtige Toiletten und Sponsoren – „Unser Baby ist erwachsen geworden“, sagt Jonas Jensen zufrieden. Das Baby des 26-Jährigen und seines fünfköpfigen Organisations-Teams, das ist die „Flunkyball-WM“, die am Montag trotz vieler Kritik und Bedenken im Vorfeld auch in diesem Jahr die Genehmigung von der Stadtverwaltung bekommen hat. Allerdings erst, nachdem die jungen Veranstalter jetzt ein umfangreiches Sicherheitskonzept vorgelegt haben.

Das Trinkspiel-Event, das seit elf Jahren immer am Himmelfahrtstag im Krückaupark steigt, hat zuletzt über 2500 Besucher und 300 Teilnehmer angezogen. Die Veranstaltung hat viele Fans, die teilweise extra aus ganz Deutschland anreisen. Schließlich ist es „das größte Flunkyball-Event Europas“, wie Jensen stolz sagt. Gleichzeitig gibt es auch zahlreiche Kritiker, insbesondere 2017 musste die Polizei wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung zehn Anzeigen und 18 Platzverweise aussprechen, Anlieger beschwerten sich wegen des Mülls und wegen Wildpinklern.

Auch wenn sich alle Beteiligten bewusst sind, dass der Ärger in erster Linie von unbeteiligten Dritten ausgeht, also Leuten, die auf Vatertagstour oft stark alkoholisiert in den Krückaupark gekommen sind und für Unruhe gesorgt haben, hat die Stadt für dieses Jahr ein Sicherheitskonzept zur Voraussetzung für eine erneute Genehmigung gemacht. Zwei Monate lang haben Jonas Jensen und sein Team getüftelt, telefoniert und nach Sponsoren gesucht – am Ende mit Erfolg. Hatten die Organisatoren noch im Februar den Fans der Flunkyball-WM über Facebook mitgeteilt, dass aufgrund der hohen Auflagen „eine Fortsetzung mit unseren Mitteln nicht möglich ist“, steht jetzt fest: Die Veranstaltung wird in einem Monat, am Donnerstag, 10. Mai, stattfinden. Allerdings mit großen Veränderungen: „Vor allem haben wir auf Wunsch der Stadt die Location gewechselt“, sagt Orga-Team-Mitglied Alex Matzkewitz. Die Flunkyball-WM wird auf einem rund 5000 Quadratmeter großen, eingezäunten Gelände auf der Zirkuswiese im Steindammpark stattfinden, statt wie bisher im Krückaupark. Dort gibt es weniger Durchgangsverkehr und das Gelände lässt sich besser überblicken. Acht Sicherheitsleute sorgen für Ordnung und als Zuschauer werden nur Leute über 16 Jahren eingelassen. Die Altersgrenze für Teilnehmer liegt bereits bei 18 Jahren.

Um Wildpinkeln zu unterbinden, gibt es erstmals nicht nur Dixi-Klos, sondern richtige Wassertoiletten, wie sie neuerdings auch bei der Eisbahn am Bahnhof stehen. Der anfallende Müll wird, wie gehabt, in sogenannten Müllpausen von allen gemeinsam eingesammelt. „Dafür unterbrechen wir zwischendurch das Turnier“, erklärt Jonas Jensen. „Abends kommt der Müll in einen großen Lkw und am nächsten Tag transportieren wir alles ab.“

Von den Teilnehmern würde das ohne Murren akzeptiert. „In den vergangenen fünf Jahren, in denen wir die Organisation schon machen, hat sich dieser ganz besondere Spirit entwickelt“, sagt Matzkewitz. „Das ist alles sehr familiär bei uns – und weil alles für den guten Zweck ist, benehmen sich die Leute auch. Wer das nicht tut, steht wie ein Idiot da.“ Alles, was von der Teilnahmegebühr und dem Pfandgeld abzüglich der Unkosten übrig bleibt, wird gespendet– in diesem Jahr soll das Geld an das Johannis-Hospiz gehen.

Durch das neue Sicherheitskonzept sind die Kosten für die Organisatoren natürlich deutlich gestiegen. „Wir rechnen etwa mit 4000 bis 5000 Euro“, sagt Jonas Jensen. Deshalb werden die Organisatoren die Teilnahmegebühr für die rund 64 Teams von 15 auf 20 Euro pro Team anheben und von den Zuschauern einen freiwilligen Beitrag von etwa 50 Cent erbitten. Vor allem aber gibt es in diesem Jahr Sponsoren, die das Event unterstützen, allen voran das Burger-Restaurant Broderick, das auch mit einem Essens- und Getränkestand vor Ort sein wird. Die Polizei wird dieses Jahr nicht mehr mit einer ständigen Station vertreten sein – dafür gibt es jetzt die privaten Sicherheitsleute.