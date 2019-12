Flüchtlinge: Am wichtigsten ist Deutschunterricht

Avatar_shz von Knuth Penaranda

05. Dezember 2019, 18:18 Uhr

Hörnerkirchen | Aktuell werden 33 Geflüchtete in Amtsbezirk Hörnerkirchen von der Flüchtlings-Beauftragten Marlis Winter und ihrem Team betreut. Diese Zahl nannte Winter während der Sozialausschuss-Sitzung im Landhaus Mehrens. Ein zehnköpfiges Helferteam nehme sich der Menschen an, die unter anderem aus Afghanistan, Somalia oder dem Irak kommen. Die Flüchtlings-Beauftragte und ihre Mitstreiter kümmern sich ehrenamtlich um die Geflüchteten in Hörnerkirchen – seit nunmehr fünf Jahren bereits.

Jeder einzelne Geflüchtete brauche Hilfe und Unterstützung. Vor allem bei den Kindern sei der Zeitaufwand groß, zum Beispiel, wenn es um Arztbesuche oder Anmeldungen in Kindergarten oder Schule gehe. Weitere Helfer seien jederzeit willkommen. Aktuell würden händeringend Menschen gesucht, die eine alleinerziehende Mutter entlasten könnten, indem sie sich stundenweise um deren elf Monate und knapp drei Jahre alten Kinder kümmerten. Wer Interesse hat, kann sich direkt mit Winter unter der Telefonnummer (04127) 357 in Verbindung setzen.

Nach wie vor sei mit Blick auf die Integration die Sprache das A und O, auch deshalb würde noch immer Deutschunterricht angeboten, sowie dreimal pro Woche eine Schulbetreuung. Die meisten Männer, die inzwischen ein Bleiberecht haben, würden arbeiten oder zur Schule gehen, sagte Winter. Dennoch sei es nicht einfach, für alle eine geeignete Stelle zu finden. Auch die Wohnungsfrage sei ein Problem.

Viele Vermieter würden sich gegen die Aufnahme von Geflüchteten aussprechen. Als Anlaufstelle für alle Geflüchteten im Amtsbereich diene weiterhin das Café Kunterbunt im Gemeindesaal neben der Kirche. Der Treff lädt jeden Donnerstag ab 14.30 Uhr Geflüchtete und Einheimische zum Kennen lernen und zum Erfahrungsaustausch ein.