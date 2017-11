Flotter Folk im Kirchenschiff

vergrößern 1 von 3 Foto: Ulf Marek (2) 1 von 3

Wer die Konzerte der äußerst beliebten Veranstaltungsreihe „Lottes Musiknacht“ in den vergangenen Monaten regelmäßig in Elmshorn besucht hat, kam in den Genuss unterschiedlichster Spielstätten – die Palette reichte vom Industriemuseum, über das Haus 13 bis zum Schiffsbauch der „MS Klostersande“ am Nordufer des Elmshorner Hafens – jedes Mal mit relativ begrenzter Platzzahl und daher immer schnell ausgebucht. Beim jüngsten Konzert der Reihe am vergangenen Freitag war es dann erstmals etwas anders. Kein Wunder, denn der Auftritt der sechsköpfigen Celtic-Folk-Rock-Band „West Of Eden“ aus Schweden fand in der St.-Nikolai-Kirche am Alten Markt statt und das dortige Kirchenschiff hatte während der Veranstaltung doch noch einige freie Plätze aufzuweisen. Aber nichtsdestotrotz war das Besucherinteresse wieder enorm groß, so dass Organisator Rolf „Lotte“ Reinstrom zu Beginn des Konzerts wieder vor gut gefüllten Reihen seine Begrüßungsworte sprechen und mit dem anschließenden Auftritt der sechsköpfigen Gruppe „einen wirklichen Knüller“ in Aussicht stellen konnte.

Und in der Tat: Der abendfüllende Auftritt von Jenny Schaub (Gesang, Akkordion), Martin Schaub (Gesang, Gitarre), Lars Broman (Fiddle), Martin Holmliund (Bass), Ola Karlevo (Bodhran, Schlagzeug) und Henning Semhede (Giatrre Mandoline) konnte schon von Beginn an gefallen. Die Musiker, die bereits neun Alben – zuletzt „Look to the West“ veröffentlicht haben, zeigten sich in großer Spiellaune und performten aus ihrem umfangreichen Repertoire eine gelungene Songauswahl. Im Tempo vielfach eingängig und beschwingt, aber auch gefühlvoll gebremst und ruhig. Es erklangen Titel wie „Tekla“, „The Bee that stung“, „Rocky Road to Dublin“, „One pair of shoes“ und „I'll tell me ma“, die allesamt vom Publikum mit reichlich Applaus bedacht wurden.

Mehr noch: Es wurde im zweiten Teil des Konzert sogar getanzt und mehrere Zugaben erklatscht. Das handwerklich hohe Niveau der einzelnen Bandmitglieder, die bereits seit 20 Jahren miteinander musizieren, trat bei ihrem Elmshorner Gastspiel deutlich zutage und diente dem nahezu an musikalischer Perfektion grenzenden Gesamteindruck. Der daraus resultierende Erfolg der Gruppe sei nur zu logisch, wie Rolf „Lotte“ Reinstrom meint. „West of Eden spielen jedes Jahr auf dem Celtic Connection Festival in Glasgow und werden dabei von weltbekannten Musikern begleitet, unter anderen von den Chieftains, Kate Rusby, Michael McGoldrick, den Wolftones oder Allison Krauss“, ergänzt er und erklärt auch die Wahl des eher ungewöhnlichen Spielorts an diesem Tag: „Für diese Band brauchten wir halt eine große Bühne, damit sie Platz für all ihre Instrumente haben.“

Das letzte Konzert der Reihe „Lottes Musiknacht“ in diesem Jahr soll übrigens ebenfalls in der Elmshorner St.-Nikolai-Kirche stattfinden. Am Freitag, 8. Dezember, können sich die Elmshorner Musik-Fans auf Harald Haugaard und seine Frau Helene Blum samt Band freuen. Details gibt es auf der Homepage von „Lottes Musiknacht“.

