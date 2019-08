von Knuth Penaranda

19. August 2019, 09:48 Uhr

Elmshorn | Der EMTV veranstaltet am Sonnabend, 24. August, am Koppeldamm 1 rund um den Sportplatz einen Flohmarkt. Der Aufbau beginnt ab 8 Uhr, Ende ist um 14 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Standgebühr beträgt für drei Meter 10 Euro plus 2 Euro Kaution.