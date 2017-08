Finanzministerin mit Überblick

vergrößern 1 von 1 Foto: pen 1 von 1

Ganz oben sitzt der Bürgermeister. Eigentlich. In Elmshorn ist das etwas anders. Im 4. Stock des Rathauses – mit Blick über die ganze City – hat die Stadtkämmerin ihr Büro. Das hat auch Symbolkraft: Als Finanzministerin der Verwaltung muss sie den Überblick über Aus- und Einnahmen behalten. 17 Jahre lang hat Gabriele Wiese (62) diesen Job gemacht. Am Montag wurde sie in den Ruhestand verabschiedet. Nach insgesamt 45 Jahren in der Elmshorner Verwaltung.

Als Gabriele Wiese, die von der Insel Fehmarn stammt, 1972 im neuen Rathaus an der Peterstraße anfing, war Kurt Semprich Bürgermeister und Verwaltung reine Männersache. Doch die junge Auszubildende wollte sich damit nicht abfinden. Nach der Lehrzeit strebte sie die gehobene Laufbahn an. Mit Erfolg.

Nach verschiedenen Stationen war die Arbeit im Kulturamt besonders prägend für Gabriele Wiese. „Der Aufbau des Industriemuseums und die Organisation der ersten Elmshorner Konzerte des Schleswig-Holstein Musik Festivals waren echte Highlights“, sagt sie. Dann, 1992, der goße Sprung. Gabriele Wiese wurde Chefin des Rechnungsprüfungsamtes und damit erste weibliche Amtsleiterin im Elmshorner Rathaus.

2001 löste die Finanzexpertin schließlich Peter Elfendahl als Leiterin des Amtes für Finanzen (Stadtkämmerin) ab. „Ich wusste, da kommt eine Menge auf mich zu“, sagt Gabriele Wiese. Der Job hat es in sich. Wieses Abteilung ist für Haushalts- und Rechnungswesen, städtische Steuern und die Finanzbuchhaltung verantwortlich. Bilanzen, Jahresabschüsse sowie Kosten- und Leistungsrechnung gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich der Kämmerin und ihres Teams. „Ich war sozusagen der Wolfgang Schäuble des Elmshorner Rathauses“, sagt Gabriele Wiese. Verwaltungsspitze und Politiker suchten gleichermaßen ihren Rat. „Ich habe immer versucht, das gesamte Finanzgefüge der Stadt im Blick zu behalten“, so Wiese. Das sei in Zeiten wachsender Schuldenlasten und großer Investitionen nicht einfach gewesen. „Aber spannend war es immer“, sagt sie.

Viel Lob gab es zum Abschied von Bürgermeister Volker Hatje: „Neben ihrer großen Fachkompetenz ist bezeichnend für Gabriele Wiese, dass sie trotz schwieriger Situationen mit einem Lächeln kreative Wege gefunden hat“. Ihr „Meisterstück“ sei die Umstellung der Verwaltung auf die doppelte Buchführung gewesen. Dafür habe Gabriele Wiese auch viel Lob vom Land bekommen.

Das muss sich ihre Nachfolgerin noch verdienen. Neue Stadtkämmerin wird Lydia Thobe, die bislang in der Horster Amtsverwaltung tätig war. Sie fängt im September an.

Dann ist Gabriele Wiese längst im Ruhestand. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten plant sie eine Afrikareise. Mehr Raum sollen auch Sport und Lesen bekommen. Vielleicht nimmt sie sich ja auch Zeit für das witzige Abschiedesgschenk der Rathaus-Kollegen: Hübsch verpackt bekam Gabriele Wiese geschreddertes und in Form gepresstes altes Papiergeld. Mehr als 1.5 Millionen Euro. Volker Hatje: „Sie hat immer beklagt, es sei zu wenig Geld da. Jetzt hat sie genug – als Puzzle“.





von Knuth Penaranda

erstellt am 30.Aug.2017 | 16:00 Uhr