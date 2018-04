von Knuth Penaranda

20. April 2018, 10:42 Uhr

Das Figurentheater Pfiffikus ist am Dienstag 24. April, um 16 Uhr in der Aula der Elmshorner Bismarckschule (Bismarckstraße 2) zu Gast. Auf dem Programmsteht eine Geschichte von

Pettersson und Findus: „Eine Geburtstagstorte für die Katze“, Figurentheater in drei Akten

nach Sven Nordqvist.