Feuerwehr spendet Ausrüstung

von Daniela Lottmann

22. Mai 2019, 16:07 Uhr

Elmshorn | Zahlreiche Einsätze fährt die Feuerwehr Elmshorn im Jahr. Die Ausrüstung muss dazu immer in Schuss sein. Und wenn etwas ausgedient hat, dann muss es entsorgt werden. „Auch wenn etwas noch theoretisch nutzbar wäre, muss es laut den Anforderungen aus dem Einsatz genommen und entsorgt werden, was eigentlich schade ist“, sagt der stellvertretende Wehrführer Elmshorns, Patrick Gravert (Zweiter von links). Doch jetzt gibt es eine Lösung: Die aussortierten Ausrüstungsgegenstände werden gespendet. An die Feuerwehr von Dar es Salaam in Tansania. Mehr als 30 Helme, 50 mal Einsatzkleidung, 10 Paar Stiefel sowie weitere Ausrüstung konnte Reinhard Paulsen (Mitte) für die Feuerwehr Hamburg entgegen nehmen, die die Dinge dann nach Tansania verschifft.